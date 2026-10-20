EQS-News: DJI / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

DJI Osmo Pocket 4P in Perlweiß ab sofort weltweit erhältlich: stilvolles Design und kreative Möglichkeiten für anspruchsvolle Filmschaffende



20.10.2026 / 14:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Perlweiß-Edition von DJIsGimbal-Kamera mit zwei Objektiven bietet einen Dynamikumfang von 17 Blendenstufen, 10-Bit-HDR-Video und eine fortschrittliche D-Log-2-Farbverarbeitung SHENZHEN, China, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter ziviler Drohnen und kreativer Kameratechnologien, bringt heute die Osmo Pocket 4P in Perlweiß auf den Markt. Die neue Farbvariante bietet die umfassenden Möglichkeiten der renommierten Osmo Pocket 4P mit zwei Objektiven für Filmaufnahmen. Sie verfügt über einen hochwertigen 1-Zoll-CMOS-Sensor mit einem Dynamikumfang von 17 Blendenstufen, das aktuelle 10-Bit-D-Log-2-Farbprofil sowie zwei Objektive mit einem optischen Brennweitenbereich von 20 bis 60 mm. Die perlweiße Oberfläche wird mithilfe von mit Glimmer angereicherten Perlglanzpigmenten und einer mehrschichtigen Spritzbeschichtung gefertigt. Je nach Lichtverhältnissen und Betrachtungswinkel zeigt sie subtile, sanfte Lichtreflexe. Sie vereint die zurückhaltende Eleganz einer professionellen Kamera mit der zeitlosen Ästhetik des Quiet-Luxury-Stils und ist somitideal für Lifestyle-Fotografie, Reise-Vlogs und authentischen Geschichten aus dem Alltag geeignet. Für modebewusste Nutzer:innen eröffnet sie so eine neue Möglichkeit, ihren persönlichen Stil auch bei der Gestaltung ihrer Inhalte zum Ausdruck zu bringen. Professionelles, cineastisches Storytelling mit Stil Die Osmo Pocket 4P in Perlweiß basiert auf zwei leistungsstarken Objektivkonfigurationen und eröffnet Nutzer:innen völlig neue Möglichkeiten, die Welt festzuhalten. Das 20-mm-Weitwinkelobjektiv ist mit einem neuen 1-Zoll-CMOS-Sensor und einer f/2,0-Blende ausgestattet und ermöglicht dank modernster LOFIC-Technologie Videoaufnahmen mit bis zu 4K/240 fps. Der Dynamikumfang von 17 Blendenstufen, der sonst meist nur bei High-End-Kinokameras zu finden ist, bewahrt selbst unter schwierigen Lichtbedingungen außergewöhnliche Details in hellen und dunklen Bildbereichen, etwa bei strahlenden Sonnenuntergängen, Gegenlichtporträts und kontrastreichen Szenen. Das neue 10-Bit-D-Log-2-Farbprofil erfasst mehr als eine Milliarde Farben und ermöglicht es Nutzer*innen, Details in dunklen und hellen Bildbereichen mit Präzision in Kinoqualität darzustellen und maximale Flexibilität bei der Farbkorrektur zu nutzen. Das hochwertige 60-mm-Teleobjektiv mit einer f/1,8-Blende (entspricht einer Schärfentiefe von f/6,3) und 3-fachem optischem Zoom bis zu 12-facher Vergrößerung ermöglicht Porträts mit der charakteristischen geringen Schärfentiefe. In Kombination mit der präzisen Gimbal-Stabilisierung und der professionellen Farbverarbeitung ermöglichen diese Objektive Aufnahmen ganz im Stil professioneller Filmproduktionen. Dabei bieten sie die Kontrolle auf Studio-Niveau sowie maximale Flexibilität in der Nachbearbeitung, und das in einem bemerkenswert kompakten Gehäuse mit nur 230 g Gewicht. Kreative Funktionen für modernes Filmemachen Cineastische Zeitlupenaufnahmen: Mit bis zu 8-facher Ultra-HD-Zeitlupe in 4K/240 fps werden dynamische Momente wie sich drehende Motive, wehendes Haar oder fließendes Wasser zu faszinierenden Zeitlupensequenzen - bei Erhalt sämtlicher optischer Details.

Mit bis zu 8-facher Ultra-HD-Zeitlupe in 4K/240 fps werden dynamische Momente wie sich drehende Motive, wehendes Haar oder fließendes Wasser zu faszinierenden Zeitlupensequenzen - bei Erhalt sämtlicher optischer Details. Hochauflösende Fotos: Fotos mit bis zu 37 MP halten Details gestochen scharf fest. Der Bildausschnitt lässt sich auch nachträglich anpassen, um die Bildkomposition flexibel zu gestalten.

Fotos mit bis zu 37 MP halten Details gestochen scharf fest. Der Bildausschnitt lässt sich auch nachträglich anpassen, um die Bildkomposition flexibel zu gestalten. 4K-Live-Foto: Zu jedem Foto werden automatisch 1,5-sekündige Clips in 4K aufgenommen. So bleiben auch Bewegung und Geschichte rund um das Bild erhalten.

Zu jedem Foto werden automatisch 1,5-sekündige Clips in 4K aufgenommen. So bleiben auch Bewegung und Geschichte rund um das Bild erhalten. Intelligentes Tracking: ActiveTrack 8.0 verfolgt Personen, Fahrzeuge, Haustiere und dynamische Formen intelligent und hält Motive auch in komplexen Szenen im Bild.

ActiveTrack 8.0 verfolgt Personen, Fahrzeuge, Haustiere und dynamische Formen intelligent und hält Motive auch in komplexen Szenen im Bild. Ultraschnelle Dateiübertragung: Die Unterstützung von USB 3.1 und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 800 MB/s beschleunigt Workflows bei der Bearbeitung.

Die Unterstützung von USB 3.1 und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 800 MB/s beschleunigt Workflows bei der Bearbeitung. Längere kreative Laufzeit: Bis zu 210 Minuten Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung ermöglichen längere Aufnahmen ohne Unterbrechung. Die Schnellladefunktion lädt den Akku in nur 18 Minuten von 0 auf 80 Prozent.

Bis zu 210 Minuten Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung ermöglichen längere Aufnahmen ohne Unterbrechung. Die Schnellladefunktion lädt den Akku in nur 18 Minuten von 0 auf 80 Prozent. Automatische Medienübertragung zu iOS: Nach dem Ausschalten der Kamera werden neu aufgenommene Inhalte automatisch auf iOS-Geräte übertragen - für einen effizienteren Workflow bei der mobilen Bearbeitung. Für optimale Stabilität werden ein iPhone der 16er-Serie oder neuer mit iOS 26.4.1 oder höher sowie ein Akkustand der Kamera von über 15 Prozent empfohlen.

Nach dem Ausschalten der Kamera werden neu aufgenommene Inhalte automatisch auf iOS-Geräte übertragen - für einen effizienteren Workflow bei der mobilen Bearbeitung. Für optimale Stabilität werden ein iPhone der 16er-Serie oder neuer mit iOS 26.4.1 oder höher sowie ein Akkustand der Kamera von über 15 Prozent empfohlen. 10-Bit-HDR-Farbmodus: 10-Bit-Videos mit hohem Dynamikumfang erfassen mehr als eine Milliarde Farben und bieten maximale Flexibilität bei der Nachbearbeitung. Auf HDR-kompatiblen Displays kommt die visuelle Brillanz der Aufnahmen besonders zur Geltung. Vollständig kompatibel mit dem Osmo Ökosystem Die Osmo Pocket 4P in Perlweiß lässt sich nahtlos in das vielseitige Zubehör-Ökosystem von DJI integrieren. Das separat erhältliche Zubehör dieser Edition umfasst das Osmo Pocket 4 Fülllicht, ND- und Polarisationsfilter, Weitwinkelobjektivadapter, den Akkugriff und OsmoAudio Mikrofone. Dieses vielseitige Ökosystem ermöglicht es Nutzer*innen, ihr Setup individuell an die Anforderungen ihrer Produktion anzupassen, egal ob sie allein filmen oder komplexe Multi-Kamera-Setups einsetzen. Preis und Verfügbarkeit Die Osmo Pocket 4P in Perlweiß ist ab sofort in Deutschland] über store.dji.com und autorisierte DJI Fachhändler erhältlich. Preise und Konfigurationen: Osmo Pocket 4P Perlweiß Standard Combo: 599 EUR. Die Combo umfasst die Osmo Pocket 4P (Perlweiß), das USB-C-auf-USB-C-PD-Kabel (USB 3.1), das Osmo Pocket 4 Fülllicht (Weiß), das DJI Armband (Weiß), den Osmo Pocket 4 Griff mit 1/4?-Gewinde (Weiß) und den Osmo Pocket Pro tragbaren Tragebeutel (Weiß). DJI Care Refresh DJI Care Refresh, der umfassende Schutzvertrag für DJI Produkte, ist jetzt auch für die Osmo Pocket 4P in Perlweiß erhältlich. Der Austauschservice deckt Unfallschäden, inklusive normaler Abnutzung, Kollisionen und Wasserschäden, ab. Gegen eine geringe zusätzliche Gebühr kann das Produkt bei einem Unfall ausgetauscht werden. DJI Care Refresh (1-Jahres-Vertrag) enthält bis zu 2 Austauschgeräte innerhalb von 12 Monaten. DJI Care Refresh (2-Jahres-Vertrag) enthält bis zu 4 Austauschgeräte innerhalb von 24 Monaten. Weitere Leistungen von DJI Care Refresh umfassen eine offizielle Garantie, internationalen Garantieservice und kostenlosen Versand. Eine vollständige Übersicht aller Details finden Sie unter: www.dji.com/support/service/djicare-refresh Weitere Informationen finden Sie unter: www.dji.com/osmo-pocket-4p Bilder und weitere Materialien finden Sie unter folgendem Link: https://bit.ly/4ixhJOm ¹ Alle Daten wurden unter kontrollierten Bedingungen mit einem Serienmodell der Osmo Pocket 4P ermittelt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen DJI Website. About DJI Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before. For more information, visit our: Website: www.dji.com

Online Store: store.dji.com

Facebook: www.facebook.com/DJI

Instagram: www.instagram.com/DJIGlobal

X: www.x.com/DJIGlobal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/dji

Subscribe to our YouTube Channel: www.youtube.com/DJI View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/dji-osmo-pocket-4p-in-perlweiW-ab-sofort-weltweit-erhaltlich-stilvolles-design-und-kreative-moglichkeiten-fur-anspruchsvolle-filmschaffende-302913379.html



20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News