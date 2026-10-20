In Memmingen haben Planer ein Firmengebäude gebaut, bei dem die Hülle als Speicher überschüssiger Solarenergie dient. Der Neubau erreicht eine Energieautarkie von mehr als 90 Prozent. Das Energieplanungs-Unternehmen Raum-K hat ein Konzept für einen Gewerbeneubau umgesetzt, bei dem der Beton als zentraler Speicher überschüssiger PV-Energie dient. Wie das Unternehmen mitteilte, erreicht das Gebäude damit einen Energieautarkie von mehr als 90 Prozent. Es handele es sich um ein Gewerbegebäude mit rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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