Mitteilung der LAIQON AG: LAIQON: WealthTech LAIC erreicht 1 Mrd.-EUR-Marke in Q3 2026 - Konzern-AuM steigen bis Ende Q3 2026 um 14,3 % auf 11,61 Mrd. EUR (Q3 2025: 10,16 Mrd. EUR) - AuM im Digital Wealth steigen bis Ende Q3 2026 um 123,3 % auf 1,63 Mrd. EUR (Q3 2025: 0,73 Mrd. EUR) - Konzern-AuM aktuell zum 15.10.2026 bei 11,7 Mrd. EUR (+17% YTD 2026) Konzern-AuM steigen bis Ende Q3 2026 um 14,3 % auf 11,61 Mrd. EUR (Q3 2025: 10,16 Mrd. EUR) Der Premium-Wealth-Spezialist LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A12UP29) veröffentlicht heute mit der Entwicklung der Assets under Management (AuM) erste Top-KPIs für das Q3 2026. Die positive Entwicklung der Top-KPIs gegenüber dem Vorjahresquartal unterstreicht die operative Umsetzung der Wachstumsstrategie GROWTH 28. Zum 30. September 2026 stiegen die Gesamt-AuM der drei Geschäftssegmente des LAIQON-Konzerns auf rund 11,61 Mrd. EUR (Q3 2025: 10,16 Mrd. EUR). Dies entspricht einem Zuwachs von 14,3 % bzw. 1,45 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal. Davon entfielen folgende AuM auf die drei Segmente: - 8,42 Mrd. EUR auf Asset Management (Q3 2025: 7,79 Mrd. EUR), - 1,56 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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