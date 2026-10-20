Gläubigerversammlung am 26.10.26 in Mannheim Die PAUL Tech AG unterstützt einen alternativen Vorschlag zur Verlängerung ihrer 35-Mio.-Euro-Anleihe 2020/26 (ISIN: DE000A3H2XXX). Ein entsprechendes Ergänzungsverlangen eines Anleihegläubigers zur Tagesordnung der zweiten Gläubigerversammlung am 26. Oktober 2026 liegt dem Unternehmen vor. Der Vorschlag soll dort zur Abstimmung gestellt werden. Vorgesehen ist dabei konkret eine Verlängerung der Anleihe-Laufzeit bis zum 1. September 2028. Zum Laufzeitende sollen 108 % des Nennbetrags zurückgezahlt werden und ab dem 1. Dezember 2026 soll der Kupon auf 10 % p. a. steigen, zahlbar halbjährlich. Weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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