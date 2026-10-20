Das Immobilienmaklernetzwerk REMAX Deutschland setzt bei der Immobiliensuche auf KI: Immobilieninteressierte können ihre Wünsche auf der Webseite von REMAX Deutschland nun in natürlicher Sprache formulieren. REMAX Deutschland, wie das Immobilienmaklernetzwerk REMAX Germany seit Kurzem heißt, setzt bei der Immobiliensuche auf seiner Webseite auf KI. Immobiliensuchende können ihre Wünsche auf der Webseite von Remax Deutschland ab sofort in natürlicher Sprache formulieren. Eine KI-basierte Textsuche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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