Das Altersvorsorgedepot (AVD) wurde und wird immer noch heiß diskutiert. Die Xaver Group und ODDO BHF AM zählen zu den Unternehmen, die schon früh mit einer White-Label-Plattform begonnen haben, sich in Position zu bringen. Interview mit Max Bachem, Gründer und CEO der Xaver Group, und Steffen Orlowski, Head of IFA & Insurance bei ODDO BHF AMHerr Orlowski, wie nehmen Sie aus Sicht der Investmentbranche die Reform zur privaten geförderten Altersvorsorge bisher wahr? Steffen Orlowski Die Reform ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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