EQS-News: ECN (Executive Channel Network) / Schlagwort(e): Sonstiges

Office DOOH ist nicht Standard DOOH: Eine Studie von Lumen zeigt, dass ECN-Bildschirme 3,4-mal mehr Aufmerksamkeit erzielen als vergleichbare digitale Außenwerbeflächen



20.10.2026 / 14:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ECN-Bürobildschirme erzielen die 1,25-fache Aufmerksamkeit von großformatigen Werbeflächen am Straßenrand und eine um 44 % höhere Markenerinnerung als herkömmliche digitale Außenwerbung. LONDON, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Executive Channel Network (ECN), Europas führendes Büromediennetzwerk, veröffentlichte heute The Business Case for Office Attention, eine unabhängige Studie von Lumen Research. Lumen stellte fest, dass die D6 (2m²) Bürobildschirme von ECN in Umgebungen wie Straßen, Einzelhandel und Transport 3,4-mal mehr Aufmerksamkeit erregen als vergleichbare D6-Bildschirme. Die Studie untersuchte 603 Vollzeit-Büroangestellte in Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Die Ergebnisse wurden mit Lumens normativer Datenbank von über 100 Studien aus den Bereichen Außenwerbung und digitale Medien verglichen und mit einer Konfidenz von 95 % getestet. "Die Bildschirme von ECN stehen dort, wo Büroangestellte jeden Arbeitstag vorbeigehen und warten, daher erzielen sie mehr Aufmerksamkeit als großformatige digitale Außenwerbung und eine bessere Erinnerungsleistung als herkömmliche 6-Blatt-Plakate." Wie unsere Forschung zur kumulativen Aufmerksamkeit zeigt, resultieren Markenerfolge aus dem Aufbau von Aufmerksamkeit im Laufe der Zeit, und nur wenige Umgebungen schaffen dies so natürlich wie der tägliche Weg durch die Bürolobby."

MIKE FOLLETT, CEO, LUMEN RESEARCH Wichtigste Ergebnisse Die D6-Bürobildschirme von ECN erzielten 3,4-mal mehr Aufmerksamkeit als vergleichbare D6-Bildschirme in den Bereichen Straßenrand, Einzelhandel und Transport, im Vergleich zum Transportwesen sogar 8,3-mal und im Vergleich zu Einkaufszentren 5,9-mal mehr.

Die D6-Bildschirme von ECN erzielten im Durchschnitt die 1,25-fache Aufmerksamkeit von großformatigen digitalen Werbetafeln am Straßenrand, einschließlich der Formate 48 und 96, obwohl sie nur einen Bruchteil der Größe hatten.

ECN erzielte eine um 44 % höhere Markenbekanntheit als die herkömmliche digitale Außenwerbung (D6 DOOH).

Digitale Außenwerbebildschirme im Büro sind digitalen Kanälen in der Umwandlung von Aufmerksamkeitssekunden in Markenerinnerungen überlegen, da die kumulative Aufmerksamkeit im Laufe der Arbeitswoche zunimmt. "Ins Büro zu gehen ist eine Gewohnheit. Die gleichen Menschen gehen mehrmals täglich, mehrmals wöchentlich an denselben Bildschirmen vorbei, und diese wiederholte Konfrontation verankert die Aufmerksamkeit im Gedächtnis. Das ist der wirtschaftliche Grund für die Notwendigkeit von Aufmerksamkeit seitens des Büros."

CHARLES PARRY-OKEDEN, GLOBAL CEO, ECN Um den vollständigen Bericht zu lesen, klicken Sie HIER . ÜBER ECN Executive Channel Network (ECN) ist Europas führendes Büromediennetzwerk, das Marken mit professionellen Zielgruppen in erstklassigen Bürogebäuden in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Belgien verbindet. MEDIENKONTAKT

Paul McBeth

paul@executivechannelnetwork.co.uk View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/office-dooh-ist-nicht-standard-dooh-eine-studie-von-lumen-zeigt-dass-ecn-bildschirme-3-4-mal-mehr-aufmerksamkeit-erzielen-als-vergleichbare-digitale-auWenwerbeflachen-302914018.html



20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News