Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die russische Rasperia in den nächsten 35 Stunden bis morgen Mitternacht noch Einspruch beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien im Rechtsstreit (es geht um 3,15 Milliarden Euro) gegen die Raiffeisen Bank International AG (RBI) erhebt (ich hatte dir hier ausführlich berichtet). Das macht keinen Sinn. Viel einfacher ist es für Rasperia, in Russland vor Gericht zu ziehen - wo ihr aufgrund eines fehlendes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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