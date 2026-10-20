NiobiumX Mining skizziert das wichtigste Explorationsziel in seiner Niobkonzession Shipshaw in Quebec: Das Konzessionsgebiet umfasst die zweite von zwei magnetischen Tiefanomalien nördlich des Saguenay River. Die erste davon ist die Mine Niobec. Bei Bohrungen in der Vergangenheit an den Rändern der Anomalie Shipshaw wurde in jedem Bohrloch Karbonatit durchörtert; der Kern wurde bis dato noch nicht anhand von Bohrungen erkundet.

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 20. Oktober 2026 / NiobiumX Mining Inc. (CSE: NIOX)(FWB: O7D0)(OTCQB: NIOXF) ("NiobiumX" oder das "Unternehmen") stellt heute das wichtigste Explorationsziel in seinem Konzessionsgebiet Shipshaw in der Region Saguenay in Quebec vor und erläutert die Gründe, warum dieses Gebiet vorrangig bearbeitet wird. Des Weiteren gibt das Unternehmen die Bestellung von Herrn Matthew Schwab in sein Board of Directors bekannt.

Wichtigste Fakten

1. Zwei magnetische Tiefanomalien, eine Mine: Im Jahr 2010 erfolgte eine Neuauswertung der Magnetfelddaten des Geologischen Dienstes von Kanada durch Camille St-Hilaire im Auftrag der Firma DIOS Exploration Inc., bei der zwei magnetische Tiefanomalien nördlich des Saguenay River ermittelt wurden. Die erste korreliert mit der Lagerstätte Niobec, dem einzigen Niobproduktionsbetrieb in Nordamerika, der rund zwei Kilometer von dem nächstgelegenen Claim des Unternehmens entfernt ist. Die zweite ist weitgehend von der Konzession Shipshaw abgedeckt und wurde bis dato nicht verifiziert. 1, 3, 9

2. Was aus der ersten Anomalie geworden ist: Niobec wurde im Jahr 1967 im Zuge einer radiometrischen Messung während der Uranexploration entdeckt. Die Lagerstätte ist seit 1976 ein Förderbetrieb. Im technischen Bericht von 2013 werden 629,9 Mio. Tonnen nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen mit 0,42 % Nb2O5 und 67,7 Mio. Tonnen vermutete Ressourcen mit 0,37 % Nb2O5 angegeben, zuzüglich einer separaten Seltenerdmetallzone mit 531,4 Mio. Tonnen angedeuteten Ressourcen mit 1,64 % TREO und 527,2 Mio. Tonnen vermuteten Ressourcen mit 1,83 % TREO. 1, 3, 6, 8

3. An den Rändern wurde gebohrt, aber nicht im Kern: Das von der Firma DIOS Exploration Inc. in der Periode 2010-2011 absolvierte Programm umfasste 23 Bohrlöcher über insgesamt rund 5.850 Meter. Ziel war die systematische Bebohrung der magnetischen Ränder rund um den Karbonatitkern bis in eine Tiefe von rund 125 bis 150 Metern. In jedem Bohrloch wurde der Karbonatitkomplex durchörtert. In seinem NI 43-101-konformen Fachbericht kommt das Unternehmen zu dem Schluss, dass die bisherigen Bohrungen nicht ausreichten, um die Ausmaße bzw. die Ausrichtung der Mineralisierung zu bestimmen, und dass dieses Ziel weitere Explorationsarbeiten rechtfertigt. 2, 3, 4, 5

4. Das niobführende Karbonatitsystem: Wie Géologie Québec berichtet, ist von den fünf Karbonatitsystemen, die entlang des Waswanipi-Saguenay-Korridors für eine Charakterisierung ausgewählt wurden, Shipshaw das einzige mit einer homogenen magnesiumreichen Karbonatitzusammensetzung und der Magnesiumkarbonatit bei Shipshaw bildet die niobreichste Fazies aus. 6

Warum das Unternehmen dieses Explorationsziel priorisiert

Die Karbonatitkomplexe im Saint-Honoré-Korridor haben allesamt eine geophysikalische Signatur gemeinsam: eine magnetische Tiefenanomalie, die häufig mit erhöhten Thoriumwerten vergesellschaftet ist. Diese Signatur hat zur Entdeckung von Niobec geführt. Bei Shipshaw ist eben diese Signatur vorhanden. In jedem historischen Bohrloch wurde Karbonatit bestätigt, das Zentrum der magnetischen Tiefenanomalie wurde jedoch noch nicht durch Bohrungen erkundet.² Géologie Québec weist darauf hin, dass der Karbonatit nur etwa 6 % des in den historischen Bohrlöchern erfassten Gesteins ausmachte. Der NI 43-101-konforme Fachbericht des Unternehmens beschreibt dieses Programm als "systematische Bohrungen im Bereich der magnetischen Ränder rund um den Karbonatitkern". 3, 6

In einem nächsten Schritt erfolgt die genaue Abbildung des Systems. Anhand hochauflösender luftgestützter Magnetik und Radiometrie, 3D-Magnetfeldinversion und einer nochmaligen Untersuchung des historischen Bohrkernmaterials sollen Größe, Ausrichtung und Tiefe des Zielgebiets bestimmt werden, bevor die erste Bohrung im Zentrum des Systems abgeteuft wird.

"Nördlich des Saguenay River befinden sich zwei Zonen mit magnetischen Tiefenanomalien. Eine davon ist Niobec. Die andere gehört uns", so President und Chief Executive Officer Kirby Renton.1 "Im Zuge früherer Bohrungen wurden die Randzonen untersucht und in jedem Bohrloch stieß man auf Karbonatit. Niemand hat bisher den Mittelteil erkundet. Genau dort wollen wir unsere Bohrungen abteufen."

Seltenerdmetalle

Laut den Aufzeichnungen des Unternehmens in seinem NI 43-101-konformen Fachbericht und dem Bulletin BM 2024-02 von Géologie Québec enthält der Karbonatit bei Shipshaw auch Seltenerdmetalle. Das Unternehmen konzentriert sich im Rahmen seiner Exploration bei Shipshaw vor allem auf Niob. 3, 6

Die Konzession Shipshaw

Die Konzession Shipshaw ist ein zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliches Konzessionspaket, das aus 48 Claims besteht und sich über eine Fläche von ca. 2.686 Hektar entlang des Nordufers des Saguenay River erstreckt. Die Konzession liegt etwa fünf Kilometer westlich des Stadtteils Chicoutimi-Nord der Stadt Saguenay in Québec. Der Alkalikomplex Saint-Honoré, der die Mine Niobec beherbergt, liegt nord-nordöstlich davon. Die nächste Claimgrenze ist etwa zwei Kilometer von der Mine entfernt, und die in der Vergangenheit bebohrten Zonen bei Terres Rompues liegen sechs bis sieben Kilometer süd-südwestlich davon. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Saguenay-Graben der Grenville Province und wird von einem Schwarm aus Karbonatit- und Lamprophyrgängen durchzogen. Genau dieselben geologischen Merkmale weist auch die Lagerstätte Niobec auf. Die Konzession ist ganzjährig von der Dubuc Bridge aus über eine asphaltierte Straße (Route 172) erreichbar und liegt in einer gut entwickelten Industrieregion mit Wasserkraft-, Bahn- und Hafeninfrastruktur. 1, 3, 6, 7

Bestellung von Matthew Schwab in das Board of Directors

NiobiumX gibt die Bestellung von Herrn Matthew Schwab in sein Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt. Herr Matthew Schwab ist ein anerkannter Explorationsgeologe, der im Jahr 2014 als Senior Exploration Geologist bei der NexGen Energy Ltd. maßgeblich an der Entdeckung der Uranlagerstätte Arrow im südwestlichen Athabasca-Becken beteiligt war. Herr Schwab war außerdem Mitglied des Erschließungsteams von Hathor Exploration Ltd., wo er den Verkauf der Lagerstätte Roughrider an Rio Tinto für 654 Mio. $ mitverantwortete. Zuletzt bekleidete er bei Kraken Energy Corp. die Rolle des Chief Executive Officer. Zu seinen früheren Aufgaben zählten die Mitbegründung der Firma Axiom Exploration Group Ltd. und die Rolle als President, Senior Advisor und Gründer zahlreicher erfolgreicher privater und börsennotierter Mineralexplorations- und Energieberatungsfirmen im kanadischen Bergbau- und Erdölsektor. Herr Schwab ist aktuell Chief Executive Officer und Direktor von Stallion Uranium Corp., Executive Director von Atomic Minerals Corp. sowie ein Direktor von UraniumX Discovery Corp.

"Matt gehörte zu jenen Teams, die ein Explorationsziel bis zur Entdeckung und anschließend bis zum Verkauf begleiteten", so President und Chief Executive Officer Kirby Renton. "Shipshaw befindet sich derzeit in einem Stadium, in dem diese Erfahrung zählt. Wir heißen ihn in unserem Board herzlich willkommen."

Über NiobiumX Mining Inc.

NiobiumX Mining Inc. (CSE: NIOX)(FWB: O7D0)(OTCQB: NIOXF) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich vor allem auf das seltene Metall Niob konzentriert. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist die Konzession Shipshaw, ein Paket aus 48 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von rund 2.686 Hektar in der Region Saguenay in Québec. Es liegt im Saguenay-Graben der geologischen Grenville Province und ist durch ein Geflecht von Karbonatit- und Lamprophyrgängen gekennzeichnet. Der Karbonatit bei Shipshaw ist eine von fünf Karbonatitintrusionen in der Waswanipi-Saguenay-Zone, die von Géologie Québec im metallogenetischen Bulletin BM 2024-02 zur Charakterisierung ausgewählt wurden.

Niob ist in Kanada, den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Australien als kritischer Rohstoff eingestuft.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Deepak Varshney, P.Geo., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen

Kirby Renton, President, Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: (604) 689-2646 | E-Mail: contact@niobiumx.com | Website: niobiumx.com

Im Namen des Board of Directors, Kirby Renton, President und Chief Executive Officer, NiobiumX Mining Inc.

Zukunftsgerichtete Informationen

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Begriffe wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen" und andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen "eintreten können" oder "eintreten werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen und -programmen des Unternehmens; zur Konzeption, Zeitplanung, Erfassung, Verarbeitung und Interpretation geophysikalischer Messdaten; zur Eignung integrierter Daten und Methoden des maschinellen Lernens zur Definition oder Einstufung von Explorationszielen; zur Interpretation und Prospektivität des Konzessionsgebiets Shipshaw hinsichtlich Niob und Seltenerdelementen; zur Aufrechterhaltung und Registrierung von Mineralrechten; sowie zu den Geschäftsplänen des Unternehmens im Allgemeinen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich der Tatsache, dass geophysikalische oder aus Modellen abgeleitete Anomalien möglicherweise keine Mineralisierung widerspiegeln; dass interpretierte Ziele durch Bohrungen möglicherweise nicht bestätigt werden; dass sich die Explorationsstrategie des Unternehmens ändern könnte; dass für das Konzessionsgebiet keine Mineralressourcenschätzung vorliegt und möglicherweise auch niemals erstellt wird; dass historische Ergebnisse möglicherweise nicht verifiziert oder reproduziert werden können; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, Finanzierungen, Genehmigungen oder Bergbaurechte zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten; sowie Änderungen bei Rohstoffpreisen, der Nachfrage und der Politik in Bezug auf kritische Mineralien. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weitere Informationen zu Risiken finden sich in den Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Anmerkungen und Quellenangaben

1. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Geologie und Mineralisierung benachbarter Konzessionsgebiete, einschließlich der Mine Niobec, nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Geologie oder Mineralisierung des Konzessionsgebiets zulassen. Das Unternehmen hält keine Beteiligung an der Mine Niobec. Die Informationen über diese Mine stammen aus öffentlich zugänglichen Veröffentlichungen ihrer Eigentümer und wurden nicht von der qualifizierten Person des Unternehmens überprüft.

2. Die genannten Bohrinformationen sind historischer Natur. Sie wurden in den Jahren 2010 und 2011 von einem früheren Betreiber, DIOS Exploration Inc., erhoben und sind in den Bewertungsberichten der Regierung von Québec dokumentiert. Die Informationen wurden nicht von der qualifizierten Person des Unternehmens überprüft. Sie sollten daher nicht als verlässlich angesehen werden und lassen nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Mineralisierung des Konzessionsgebiets zu. Für das Konzessionsgebiet wurden bislang weder Mineralressourcen noch Mineralreserven geschätzt.

3. Brassard, B., 2026 - Technischer Bericht über das Konzessionsgebiet Shipshaw (NI 43-101), Stichtag: 17. Februar 2026; auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht.

4. Desbiens, S., 2010 - Bewertungsbericht GM 65544, Ministère des Ressources naturelles du Québec (EXAMINE: gq.mines.gouv.qc.ca).

5. Block, M., 2011 - Bewertungsbericht GM 66096, Ministère des Ressources naturelles du Québec.

6. Géologie Québec (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts), 2024 - Metallogenetisches Bulletin BM 2024-02, Karbonatit-Korridor Waswanipi-Saguenay.

7. GESTIM, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec - Register der Mineralrechte (Flächen und Grenzen der Claims; Datenexport vom 19. Juli 2026).

8. Vallières, D., et al., 2013 - Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Aktualisierung zur Erweiterung von Niobec (Update on Niobec Expansion), 10. Dezember 2013, erstellt für IAMGOLD Corporation und Niobec Inc.; Mineralressourcen mit Stand vom 31. Dezember 2012. Auf SEDAR eingereicht.

9. St-Hilaire, C., 2010 - Rapport d'interprétation d'un levé magnétique héliporté, Projet Shipshaw, Saint-Honoré, Québec, für DIOS Exploration Inc.; Bewertungsbericht GM 65540, Ministère des Ressources naturelles du Québec.

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