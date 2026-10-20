ByteDance, Alibaba und Tencent bestellen Nvidia-Grafikkarten für über 35 Milliarden US-Dollar. Doch Nvidia kann nur einen Bruchteil liefern. Warum die Aktie trotzdem kaum reagiert und was jetzt auf dem Spiel steht. Chinas Technologieriesen stehen bei Nvidia Schlange. ByteDance, Alibaba und Tencent haben mehr als drei Millionen Grafikkarten vom Typ RTX PRO 5500 bestellt, berichtet Reuters unter Berufung auf Insider. Der Gesamtwert liegt bei über 35 Milliarden US-Dollar. Doch Nvidia kann die Wünsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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