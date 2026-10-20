Die Bundesregierung will den Hochlauf von Wasserstoff beschleunigen und hat dafür einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Außerdem sind Milliarden-Haushaltsmittel geplant. Der Bund will mit neuen Maßnahmen den grünen Wasserstoff voranbringen. Dazu hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) ein Impulspapier mit zehn Punkten vorgelegt. Dazu zählt ein neues Wasserstoff-Fenster im CO2-Differenzkosten (CCfD) Programm, für das der Bund Haushaltsmitteln von mindestens 1,5 Milliarden (Mrd.) Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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