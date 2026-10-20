Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der EPH Group AG vom 20.10.2026:Nach der Ankündigung vom 31. Juli 2026 hat der Vorstand der EPH Group AG ("Gesellschaft") mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute die Emission einer nicht nachrangigen Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 eingeteilt in bis zu 50.000 Stück Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000, mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem jährlichen Zinssatz von 10% (die "Schuldverschreibungen 2026/2033", ISIN: AT0000A3XXXX) beschlossen, welche wie bei den von der Gesellschaft im Jahr 2025 begebenen Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN: DE000A3L7XXX) durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft besichert wird. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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