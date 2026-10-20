LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 24,10 auf 24,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Berichte nach dem dritten Quartal dürften weiter solide Fundamentaldaten belegen, bei allerdings steigenden Risiken, schrieb Cecilia Romero Reyes am Montag in ihrem Ausblick zu spanischen Banken. Vorsichtige Zielsetzungen könnten die Resultate überschatten./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0113211835
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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