Mainz (ots) -
Sonntag, 22.11.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.00 Terra X
Giganten der Kunst - van Gogh
Deutschland 2022
5.45 Terra X
Humboldt und die Neuentdeckung der Natur
Deutschland 2019
"Terra X: Gustave Eiffel: Der Mann, der den Eiffelturm erfand" um 5.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 24.11.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 ZDF-History
Göttinnen der Leinwand
Deutschland 2017
"Terra X History: Legendäre Hotels. Geschichte, Glanz, Gloria" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 25.11.
Bitte Programmänderung beachten:
7.45 KI-Revolution - Der Aufstieg der Maschinen
USA 2023
"Terra X Harald Lesch: Krank durch Krach" entfällt "Terra X Harald Lesch... und der Streit ums Auto" um 8.15 Uhr entfällt
Sonntag, 22.11.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6374810
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