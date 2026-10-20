Mainz (ots) -
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Die Killer des Kremls. Moskaus mysteriöse Morde.
Deutschland 2025
"Terra X History: Tabu - Was es in der DDR nicht geben durfte" entfällt "ZDF-History: Göttinnen der Leinwand" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 15.11.
Bitte Programmergänzung beachten:
5.00 The Day the Rock Star Died
Jimi Hendrix
Großbritannien 2019
(weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 17.11.
Bitte Programmänderung beachten:
12.45 Leschs Kosmos
Die Wissenschaft von Krieg und Frieden
Deutschland 2023
"Kanadas größte Katastrophe" entfällt
(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 18.11.
Bitte Programmergänzung beachten:
7.15 Wer ist Gianni Infantino?
Deutschland 2023
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6374800
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