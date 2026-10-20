EQS-News: Rubean AG
/ Schlagwort(e): Vereinbarung/Umsatzentwicklung
20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Deutschland
|Telefon:
|089-357560
|Fax:
|089-35756111
|E-Mail:
|info@rubean.com
|Internet:
|www.rubean.com
|ISIN:
|DE0005120802
|WKN:
|512080
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200FE9HIZMPWLOP18
|EQS News ID:
|2418926
|Ende der Mitteilung
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2418926 20.10.2026 CET/CEST