In Memmingen haben Planer ein Firmengebäude gebaut, bei dem die Hülle als Speicher überschüssiger Solarenergie dient. Der Neubau erreicht eine Energieautarkie von mehr als 90 Prozent. Das Energieplanungs-Unternehmen Raum-K hat ein Konzept für einen Gewerbeneubau umgesetzt, bei dem der Beton als zentraler Speicher überschüssiger Sonnenenergie einer Photovoltaik-Anlage dient. Wie das Unternehmen mitteilte, erreicht das Gebäude damit einen Energieautarkie von mehr als 90 Prozent. Es handele es sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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