Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Veräußerung der Natura sp. z o.o. an die Grupa Specjal - Vereinbarung legt die wesentlichen Bedingungen für die Veräußerung der drittgrößten polnischen Drogeriemarktkette an eine der größten FMCG-Groß- und Einzelhandelsgruppen des Landes fest - Umfassendes Transformationsprogramm seit der Akquisition Ende 2024 umgesetzt; Transaktion im Einklang mit der Exit-Strategie von Mutares im Retail-Segment - Unterzeichnung und Vollzug der Transaktion für das vierte Quartal 2026 angestrebt, vorbehaltlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die polnische Wettbewerbsbehörde (UOKiK) Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat mit der Grupa Kapitalowa Specjal ("Specjal") eine Vereinbarung über die wesentlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH