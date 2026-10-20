Das Immobilienportal immowelt und die Sparkassen-Finanzgruppe haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Im Rahmen der Kooperation bündeln sie ihre Kräfte im Bereich der Immobilienvermarktung. Worum es dabei geht. Das Immobilienportal immowelt und Sparkassen-Finanzgruppe machen gemeinsame Sache in der Immobilienvermarktung. Angebote, Dienstleistungen, Reichweite und Finanzierungskompetenz wollen immowelt und die Sparkassen in Zukunft miteinander verknüpfen. Dies soll Suchenden, Käufern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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