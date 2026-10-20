Los Angeles (ots) -Antigravity stellt heute drei Neuheiten* vor, die das Flugerlebnis mit der preisgekrönten A1-Drohne erweitern.- Follow-Me-Bundle: Macht die A1 zur 8K-360°-Follow-Me-Drohne, die Personen zuverlässig verfolgt und dabei jede Perspektive aufzeichnet.- Fernsteuerungs-Bundle**: Ergänzt die A1 um eine klassische Zwei-Stick-Steuerung und verbindet das 360°-Flugerlebnis mit präziser Kontrolle.- 4G-Mobilfunkmodul-Bundle***: Ergänzt die Funkübertragung um 4G und sorgt auch in anspruchsvollen Umgebungen für eine zuverlässigere Verbindung.Anders als herkömmliche Follow-Me-Drohnen erfasst die A1 mit dem Follow-Me-Bundle die gesamte Umgebung. So können Nutzer den Moment genießen, ohne eine Aufnahme zu verpassen. Nach dem Flug lassen sich Perspektiven frei wählen, zwischen Personen wechseln und filmische Kameraschwenks einfügen. Selbst zuvor unbemerkte Momente können aus einer einzigen Aufnahme hervorgehoben werden.Das Follow-Me-Bundle kombiniert visuelle Motiverkennung mit der integrierten GPS-Ortung der Watch Remote für eine zuverlässige Verfolgung. Mit der neuen Drag-to-Fly-Funktion lässt sich die Drohne über die Ring-Fernsteuerung durch einfache Handbewegungen positionieren und den Bildausschnitt anpassen.Mit dem Fernsteuerungs-Bundle können Piloten die A1 präzise in alle Richtungen steuern und komplexe Flugmanöver durchführen. Der neue Fixed View-Modus richtet die Blickrichtung an der Flugrichtung aus. Über den virtuellen Gimbal lässt sich zudem der Kamerawinkel gezielt einstellen.Das 4G-Mobilfunkmodul-Bundle ergänzt die OmniLink 360-Verbindung der A1 um eine 4G-Backup-Verbindung. Bei Störungen der primären Funkübertragung unterstützt es eine stabilere Videoverbindung und eine zuverlässige Übertragung über größere Entfernungen. Eine integrierte eSIM erleichtert die Nutzung auf Reisen."Mit unseren neuesten Produkten möchten wir das Flugerlebnis weiter verbessern und die A1 zur besten 360°-Follow-Me-Drohne machen - für Familienmomente und sportliche Aktivitäten", erklärt Michael Shabun, CEO von Antigravity. "Mit dem Ausbau unseres Ökosystems schaffen wir neue Möglichkeiten, besondere Erlebnisse aus der Luft festzuhalten."Das Follow-Me-Bundle, Fernsteuerungs-Bundle und 4G-Mobilfunkmodul-Bundle sind ab dem 20. Oktober 2026 über die Antigravity-Website (https://www.antigravity.tech/) erhältlich.Hier geht es zum Link zur vollständigen Pressemappe.Über AntigravityAntigravity wurde von Insta360 in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern gegründet. Das Unternehmen entwickelt leistungsstarke Drohnen mit modernster 360°-Technologie, immersivem Flugerlebnis und intuitiver Steuerung.* Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren.** Für den Flug ist die Vision-Brille erforderlich.*** Mobilfunkdienste, Datentarife und Netzverfügbarkeit können je nach Region variieren.Pressekontakt:Antigravitypr.eu@antigravity.techOriginal-Content von: Yingling Innovations Pte Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182396/6374850