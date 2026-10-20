Die Netztransformation macht zusätzlichen Ausbau notwendig. Schon heute verursachen Engpässe im Netz Aufwand und Kosten, etwa durch Redispatch-Maßnahmen. Die technischen Herausforderungen liegen auf zwei Ebenen: begrenzte Kapazitäten auf der einen und fehlende Daten darüber, was in den Netzen tatsächlich passiert, auf der anderen Seite. In der Niederspannung arbeiten Netzbetreiber vielerorts noch mit Berechnungen, Erfahrungswerten und typisierten Lastannahmen. Mit zunehmender dezentraler Einspeisung und neuen Verbrauchern wird es schwieriger, daraus den tatsächlichen Zustand einzelner Netzbereiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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