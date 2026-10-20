Eine exklusive Value-Added-Reseller-Vereinbarung und die Mitgliedschaft im Connected Partner Program machen Gedis' IBS33W zur ersten Mischanlagensteuerung eines Drittanbieters, die in Command Cloud betrieben wird. Damit erhalten Hersteller mit heterogenen Anlagenlandschaften eine einheitliche Lösung zur Steuerung sämtlicher Werke.

HILLIARD, Ohio, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon, der führende Anbieter von Software und Lösungen für die mineralische Baustoffindustrie, und die Gedis GmbH & Co. KG (Gedis), ein deutscher Entwickler und Hersteller von Automatisierungssystemen für die Dosier- und Mischtechnik in der mineralischen Baustoffindustrie, freuen sich, eine Partnerschaft bekannt zu geben. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Gedis sowohl exklusiver Value-Added-Reseller von Batch in Command Cloud in Deutschland als auch Mitglied im Connected Partner Program von Command Alkon.

Batch in Command Cloud ist heute bereits bei mehr als 100 Herstellern in rund 1.800 Werken in neun Ländern produktiv im Einsatz. Diese Werke produzieren jährlich etwa 53 Millionen Kubikyard Beton. Die Anwendungsfälle reichen von der flexiblen Steuerung eines einzelnen Werks bis zum vollständig zentralisierten Betrieb mehrerer Werke. Im Rahmen der Vereinbarung wird Gedis zum exklusiven Value-Added-Reseller und zertifizierten Implementierungspartner für Batch in Command Cloud und Batch AI in Deutschland.

Die beiden Unternehmen werden außerdem die Gedis-Mischanlagensteuerung IBS33W für Transportbeton und Betonfertigteile an Batch in Command Cloud anbinden. Damit wird IBS33W die erste Mischanlagensteuerung eines Drittanbieters auf der Plattform und ergänzt die Command-Alkon-eigenen Systeme COMMANDbatch und Marcotte Batch. Die Mitgliedschaft von Gedis im Connected Partner Program bildet die Grundlage für diese Integration: Gedis-Ingenieure erhalten über das Entwicklerportal von Command Alkon zertifizierten und unterstützten API-Zugriff auf die Stammdaten in Command Cloud sowie technische Beratung und Zertifizierungen über das Learning Management System von Command Alkon.

Heterogene Steuerungslandschaften sind in Betonwerken eher die Regel als die Ausnahme, da Hersteller in ihren Werksnetzen unterschiedliche Mischanlagensteuerungen einsetzen. Bislang bedeutete die Einführung einer cloudbasierten Mischanlagensteuerung, weiterhin funktionsfähige lokale Systeme ersetzen zu müssen. Diese Partnerschaft beseitigt diesen Zielkonflikt für bestehende Gedis-Anwender: Hersteller können ihre vorhandene Technik - dasselbe Bedienpanel, dieselbe Feldverdrahtung und dieselben E/A-Komponenten - weiterverwenden und gleichzeitig ihre IBS33W-Werke mit Command Cloud verbinden. Durch die Integration können Hersteller:

sämtliche Werke unabhängig von der jeweiligen Mischanlagensteuerung über eine zentrale Oberfläche überwachen und steuern,

Werkskonfigurationen, Materialien, Rezepturen und Benutzerberechtigungen im gesamten Netzwerk zentral verwalten,

Echtzeitanalysen, Lieferscheinhistorien und Audit-Protokolle für alle verbundenen Werke abrufen,

Mischanlagen von jedem Ort und mit jedem Endgerät steuern,

erfahrene Mischmeister einsetzen, um jedes Werk aus der Ferne zu unterstützen.





"Bei Batch in Command Cloud standen von Anfang an drei Dinge im Mittelpunkt: Flexibilität dabei, wo und wie Hersteller ihre Mischanlagen steuern, die zentrale Verwaltung des Werksbetriebs und echte Transparenz über das gesamte Netzwerk", sagte Todd Koch, SVP Plant Automation Solutions bei Command Alkon. "Mehr als 100 Hersteller setzen Batch bereits auf dieser Grundlage ein. Mit dieser Partnerschaft vergrößern wir nun die Reichweite. Hersteller müssen keine funktionierende Anlagentechnik ersetzen, um ihre Betriebsabläufe zu modernisieren. Für einen Hersteller mit einer heterogenen Anlagenlandschaft bedeutet das: eine Oberfläche, ein Prozess und einheitliche Standards in allen Werken. Gedis ist aufgrund seiner umfassenden Engineering-Kompetenz und des Vertrauens, das sich das Unternehmen bei seinen Kunden in Deutschland erworben hat, der richtige Partner für diese erste Integration."

"Unsere Kunden haben in zuverlässige Mischanlagenautomatisierung investiert und erwarten, dass diese Investition geschützt wird", sagte Wolfgang Schmack, Inhaber von Gedis. "Die Partnerschaft mit Command Alkon ermöglicht es uns, weiterhin die bewährten IBS33W-Systeme bereitzustellen und unseren Kunden zugleich neue Möglichkeiten zu eröffnen - von der Fernsteuerung der Mischanlage und der zentralen Konfiguration bis hin zu Batch AI. Als exklusiver Reseller und zertifizierter Implementierungspartner von Command Alkon in Deutschland können wir den Herstellern vor Ort weiterhin die vertraute lokale Engineering- und Servicekompetenz bieten, unterstützt durch eine globale Cloud-Plattform."

Die Partnerschaft eröffnet außerdem den Weg zu Batch AI, der KI-Lösung von Command Alkon für die Betonproduktion. Batch AI passt die Öffnungszeiten der Dosierschieber kontinuierlich an, damit jede Charge auch bei veränderten Anlagenbedingungen innerhalb der vorgegebenen Spezifikationen bleibt. Command Alkon und Gedis planen, Batch AI in einer zukünftigen Version auch für Gedis-Systeme bereitzustellen.

Gedis übernimmt in Deutschland den Vertrieb, die Implementierung sowie den First- und Second-Level-Support für Command Cloud und Batch. Command Alkon stellt Plattform-Engineering, Schulungen, Third-Level-Support und Zertifizierung bereit.

Weitere Informationen zu Gedis finden Sie unter gedis.org/en/. Weitere Informationen zum Connected Partner Program von Command Alkon finden Sie unter commandalkon.com/partner-program.

Über Gedis

Die Gedis GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Fulda entwickelt, konstruiert und fertigt Automatisierungssysteme für die Dosier- und Mischtechnik in der mineralischen Baustoffindustrie, darunter die Mischanlagensteuerung IBS33W für Transportbeton und Betonfertigteile.

Über Command Alkon

Command Alkon ist der weltweit führende Anbieter von Software- und Plattformtechnologie für die mineralische Baustoffindustrie. Mit Command Cloud verbindet das Unternehmen Rohstoffe, Produktion, Disposition, Logistik und Finanzprozesse auf einer einzigen Plattform, die speziell für Hersteller von Transportbeton, Asphalt und Gesteinskörnungen entwickelt wurde. Mit 50 Jahren Branchenerfahrung und einer Präsenz in mehr als 80 Ländern unterstützt Command Alkon weltweit Tausende Hersteller bei geschäftskritischen Betriebsabläufen und ermöglicht Echtzeittransparenz, präzise Prozesse und datengestützte Erkenntnisse entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Baustoffe.

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com