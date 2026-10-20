Stuttgart (ots) -Neues Browsergame "You Run Europe"/ Interaktives Hörerlebnis mit politischer Simulation ab 12 Jahren / ab 20.10.2026 online abrufbarIm neuen Browsergame "You Run Europe" übernimmt das Publikum die Rolle einer fiktiven EU-Präsidentin und trifft Entscheidungen zu Klimakrise, Migration, Sicherheit und Digitalisierung. Das interaktive Angebot von ARD Gaming wird vom SWR veröffentlicht und macht europäische Politik unmittelbar erfahrbar. Es zeigt, wie politische Weichenstellungen Beliebtheit, EU-Haushalt und Rückhalt der Mitgliedstaaten beeinflussen. Das Spiel ist als Sprachsteuerungs-Erlebnis im Browser und auf dem Smartphone verfügbar (ab 12 Jahren) und Teil eines crossmedialen Themenfokus zur Europäischen Union. Entwickelt wurde es von der EarReality GmbH aus Heimsheim. Ab sofort ist es online abrufbar.Politik-Simulation: Entscheidungen mit Folgen für EuropaIn "You Run Europe" treffen die Spielenden als EU-Präsidentin unter Zeitdruck Entscheidungen, die Europas Zukunft prägen. Es geht um Konflikte zwischen Klimaschutz, Migration, Sicherheit und Digitalisierung - immer mit Blick auf die eigene Wiederwahl, die wirtschaftliche Entwicklung und die politische Stabilität. Das Game zeigt, wie politische Ziele mit Interessen der Mitgliedstaaten und den Grenzen des EU-Haushalts kollidieren können. Jede Entscheidung hat konkrete Folgen für Beliebtheit, finanzielle Handlungsfähigkeit der EU und den Rückhalt der Mitgliedstaaten.Rolle Deutschlands und Machtbalance in der EUDas Game verbindet ein interaktives Hörerlebnis mit politischer Simulation. Die Geschichte läuft im Audioformat, während Entscheidungen per Sprachsteuerung getroffen werden - klassisch im Browser oder auf dem Smartphone. Die Spielenden übernehmen Verantwortung, wägen unterschiedliche Interessen gegeneinander ab und erleben unmittelbar, wie komplex politische Entscheidungen auf europäischer Ebene sind. Das Angebot richtet sich an alle, die europäische Politik nicht nur erklärt bekommen, sondern selbst im Entscheidungsprozess erleben möchten.Crossmedialer Themenfokus zur EU"You Run Europe" ist Teil eines crossmedialen Themenfokus zur Europäischen Union. Ein sendungsbegleitendes Angebot zu einem Explainer des "Weltspiegel" gibt es auf YouTube (https://youtu.be/uhlUEz6i3ts). Außerdem sind weitere Video- und Audio-Formate zu dem Thema auf den "Weltspiegel"-Kanälen geplant. Gemeinsam beleuchten sie aktuelle Herausforderungen Europas aus unterschiedlichen Perspektiven und laden dazu ein, europäische Politik als vernetztes System von Interessen, Zwängen und Entscheidungen zu begreifen.Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter http://swr.li/youruneuNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6374882