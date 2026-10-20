Loop Capital streicht die Kaufempfehlung für Apple, weil sich das iPhone 18 Pro schleppend verkauft. Die Aktie ist so teuer wie seit fünf Jahren nicht. Kippt jetzt die Fünf-Billionen-Bewertung? Loop Capital verliert den Glauben an das iPhone. Das Analysehaus stuft Apple von Kaufen auf Halten ab und senkt das Kursziel von 370 auf 330 US-Dollar. Das liegt rund vier Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag. Der Grund: Die neuen Modelle iPhone 18 Pro und Pro Max verkaufen sich nur schleppend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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