Baden-Baden (ots) -ab 20. Oktober 2026 wöchentlich, in ARD SoundsDer Podcast "Paranormal" stößt das Fenster zur Welt des Unerklärlichen auf. Host Alli Neumann nimmt die Hörerinnen und Hörer mit auf einen fesselnden und humorvollen Trip durch die größten Mythen und popkulturellen Phänomene unserer Zeit - von den Ursprüngen von Halloween über Aliens und Hexen bis zu den Freimaurern. Dabei motiviert der ARD Podcast in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien zum Hinterfragen und zum genauen Hinschauen. "Paranormal" entziffert bizarre Geschichten und Symboliken, die sich über die Popkultur fest in unsere Welt einschreiben. Denn für viele Menschen stecken hinter diesen Mythen ernsthafte Überzeugungen, wenn nicht sogar eine Mission. Der Podcast startet mit zwei Folgen zu Halloween. Dabei holt sich Alli Neumann Experten hinzu: einen Parapsychologen, einen Marketing-Spezialisten und einen Mentalisten. Auch in den Folgen zu Aliens, Hexen und Freimaurern kommen Expertinnen und Experten zur Sprache und beleuchten Fragestellungen wie: Gibt es Leben außerhalb unserer Erde? Welche historische Geschichte steht hinter dem Begriff der Hexe? Wer war treibender Motor der Hexenverfolgung? Und warum gibt es so viele Verschwörungstheorien rund um die Freimaurer? "Paranormal" wird von SWR3 zusammen mit Pool Artists produziert und ist ab dem 20. Oktober 2026 bei ARD Sounds abrufbar. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge.Über Host Alli NeumannAlli Neumann ist Musikerin, Schauspielerin, Aktivistin, Grenzgängerin und Stilikone gleichermaßen. Die Künstlerin steht mit beiden Beinen auf dem Boden, hat klare Vorstellungen über die Welt und ist selbst felsenfeste Agnostikerin. Gleichzeitig hat sie eine Faszination für das Paranormale. In ihrem Umfeld ploppt der Glaube an das Übernatürliche in unterschiedlichster Gestalt auf, von Freunden bis Fans wird sie immer wieder mit den wildesten Themen und Stories konfrontiert. Und es gibt kaum ein mythisches Thema, das sie dabei nicht interessiert - nicht allein wegen ihrer persönlichen Überzeugung und ihrer interkulturellen Erfahrung, offen auf Menschen und ihre Geschichten zuzugehen und das Gespräch zu suchen.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter https://www.ardsounds.de/sendung/paranormal/urn:ard:show:74af3e5e0ac3ac38/ und http://swr.li/ard-podcast-mit-alli-neumann-paranormalFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: ARD Sounds, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6374899