Roland Brandt wird zum 01.11.2026 als Geschäftsführer und Chief Insurance Officer in die Geschäftsführung der WECOYA UNDERWRITING GmbH eintreten. Er soll gemeinsam mit CEO Peter Bangsgaard und CCO Tim Lamm die strategische Weiterentwicklung von WECOYA gestalten. Zum 01.11.2026 wird Roland Brandt Chief Insurance Officer (CIO) und tritt in die Geschäftsführung der WECOYA UNDERWRITING GmbH ein. Er wird gesamtverantwortlich für die Versicherungsprodukte und das Underwriting, die Zusammenarbeit mit den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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