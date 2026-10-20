LAIQON Aktie weiter nahe Tiefstständen. Wäre doch schön, wenn man nach heute sagen könnte, wie LAIQON mit dem Quantensprung bei Digital Wealth die Trendwende einläutet? Mal schauen. Auf jeden Fall sieht das, was heute aus Hamburg kam, wirklich nach deutlichen operativen Fortschritten aus. Blickt man als Finanzjournalist auf die Kursentwicklung der LAIQON-Aktie (ISIN: DE000A12UP29) in den vergangenen Quartalen, überwog bei Anlegern vor allem eines: Enttäuschung. Trotz ambitionierter Wachstumspläne und strategischer Zukäufe, wie der Integration des MainFirst-Portfolios, hinkte der Aktienkurs im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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