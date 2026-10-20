London / Berlin - Ein grösserer Ausfall von Google-Cloud-Diensten in Grossbritannien hat zu massiven technischen Störungen im europäischen Raum geführt - mit Folgen für Bankkunden. Nach Angaben des Unternehmens und von Betroffenen waren Infrastrukturen in der Region London betroffen, was weitreichende Nachwirkungen für Nutzer über die Grenzen Grossbritanniens hinaus hatte. Die Störungen beeinträchtigten unter anderem den digitalen Zahlungsverkehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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