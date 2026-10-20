New York - Die US-Technologiebörse Nasdaq zeigt sich am Dienstag nach jüngster Stabilisierung wieder anfällig für Verluste. Vor den nach Handelsschluss anstehenden Quartalszahlen der Tech-Riesen Netflix und SpaceX überwog bei den Anlegern die Zurückhaltung. Ein enttäuschender Börsengang in der südkoreanischen KI-Branche bremste zusätzlich die Kaufbereitschaft. Wenige Minuten nach Handelsbeginn sank der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,6 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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