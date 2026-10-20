Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
GB00B63D3314 Scancell Holdings PLC 20.10.2026 GB00BX8KRXXX Scancell Holdings PLC 21.10.2026 Tausch 10:1
BMG7403L1046 Realord Technology Co. Ltd. 20.10.2026 BMG7403L1XXX Realord Technology Co. Ltd. 21.10.2026 Tausch 1:4
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
GB00B63D3314 Scancell Holdings PLC 20.10.2026 GB00BX8KRXXX Scancell Holdings PLC 21.10.2026 Tausch 10:1
BMG7403L1046 Realord Technology Co. Ltd. 20.10.2026 BMG7403L1XXX Realord Technology Co. Ltd. 21.10.2026 Tausch 1:4
© 2026 Xetra Newsboard