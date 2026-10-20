Mit gezielter digitaler Unterstützung lässt sich die Fahrweise von Biogasanlagen optimieren und flexibel an die Nachfrage am Strommarkt anpassen. Eine solche Lösung hat das Fraunhofer IGB entwickelt. Es steht Betreibern zur Testsimulation online zur Verfügung. Das Fraunhofer IGB hat eine Datenplattform entwickelt, die Biogasanlagen helfen soll, den Betrieb effizienter zu gestalten. Wie das Institut mitteilte, macht die Lösung Prozessdaten von Biogasanlagen nutzbar - als Grundlage für Prognosen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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