ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1110 Pence belassen. Zu Zahlenvorlage des Energienetzwerkbetreibers am 5. November rechnet Mark Freshney nicht mit Überraschungen. Das betreffe sowohl die Zahlen als auch die Finanzprognose, schrieb er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das erste Geschäftshalbjahr 2026/27. Sein Fokus liege auf den Fortschritten beim britischen Übertragungsnetzprojekt sowie auf weiteren Details zum "Kilby"-Projekt zur Eigenstromversorgung in den USA./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
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