Der Markt für digitales Gold, dessen Wert derzeit bei 45-55 Mrd. US-Dollar liegt, könnte laut einer neuen Studie des World Gold Council und der Boston Consulting Group eine latente Nachfrage von bis zu 700 Mrd. US-Dollar erschließen. Der Bericht verweist auf ein erhebliches unerschlossenes Interesse bei Privatanlegern: Fast neun von zehn Befragten gaben an, dass sie unter den richtigen Bedingungen den Kauf von digitalem Gold in Betracht ziehen würden.

Die Chance in Höhe von 700 Mrd. US-Dollar entspricht der Schätzung des Berichts hinsichtlich der gesamten latenten Nachfrage, die freigesetzt werden könnte, wenn die derzeitigen Hindernisse für die Akzeptanz beseitigt würden es handelt sich dabei nicht um eine kurzfristige Prognose. Das Fünf-Jahres-Basisszenario des Berichts geht davon aus, dass digitales Gold jährlich um rund 27 wachsen und bis 2031 ein Volumen von 160-170 Mrd. US-Dollar erreichen wird. Dieser Wert könnte im gleichen Zeitraum auf 270-280 Mrd. US-Dollar steigen, sollten weitere Hindernisse schneller beseitigt werden.

Die Dynamik nimmt bereits zu, da die Finanzmärkte einen umfassenden digitalen Wandel durchlaufen, wodurch tokenisierte Anlageprodukte zunehmend zum Mainstream werden. Tokenisiertes Gold, ein Segment des digitalen Goldmarktes neben digitalem Gold in Tresoren, hat seinen Wert seit Ende 2024 auf rund 6 Mrd. US-Dollar verfünffacht. Das kumulierte Spot-Handelsvolumen bei tokenisiertem Gold überstieg im ersten Quartal 2026 90 Mrd. US-Dollar mehr als im gesamten Jahr 2025.

Was Anleger zurückhält, ist nicht mangelndes Interesse, sondern vier wesentliche Hindernisse: Vertrauen, Zugang, Nutzen und Kosten. Vertrauen ist der entscheidende Faktor. Anleger nennen einen stärkeren Verbraucherschutz, einen transparenten Nachweis der Deckung, eine unkomplizierte Rücknahme sowie klarere Regulierung als die Bedingungen, die das Vertrauen in digitales Gold am ehesten stärken würden. Der Zugang stellt eine weitere wichtige Hürde dar, die es zu überwinden gilt. Dort, wo digitales Gold über vertraute Kanäle wie Super-Apps, Zahlungsplattformen und Banking-Apps verkauft wird wie beispielsweise in China, Indien und Indonesien -, ist der Anteil der Anleger, die es halten, derzeit bis zu siebenmal höher als in weniger ausgereiften Märkten.

Die Beseitigung dieser Hindernisse könnte den Goldmarkt erweitern, anstatt lediglich die Nachfrage umzuverteilen. Rund 65 der latenten Nachfrage entfällt auf Personen, die noch kein Gold besitzen. Unter den heutigen Anlegern in digitales Gold besaßen 52 vor ihrem ersten digitalen Kauf kein Gold; von diesen haben 92 seitdem andere Formen von Gold erworben. Dies unterstreicht die Erkenntnis des Berichts, dass digitales Gold als Einstiegsmöglichkeit in den breiteren Goldmarkt dienen kann. Selbst unter Berücksichtigung gewisser Umschichtungen zwischen bestehenden Goldprodukten deutet das Basisszenario auf eine tatsächlich neue Goldnachfrage in Höhe von rund 95 Mrd. US-Dollar bis zum Jahr 2031 hin. Jüngere Anleger geben dabei den Ton an: Der Bekanntheitsgrad von digitalem Gold liegt bei den 25- bis 34-Jährigen bei 50 %, verglichen mit 23 bei den über 55-Jährigen.

David Tait, Chief Executive Officer des World Gold Council, erklärte:

Das große Interesse der Anleger an digitalem Gold ist offensichtlich, doch die Nachfrage kann ohne die entsprechende Infrastruktur nicht skalieren. Genau diese Rolle soll "Gold as a Service" übernehmen. Als gemeinsam genutzte Infrastruktur, die sich derzeit im Aufbau befindet, zielt das Konzept darauf ab, Emittenten dabei zu unterstützen, wettbewerbsfähige und vorschriftsmäßige digitale Goldprodukte effizienter auf den Markt zu bringen gestützt durch die Kompetenzen in den Bereichen Beschaffung, Verwahrung und Compliance, die sie andernfalls selbst aufbauen müssten. Doch Infrastruktur allein reicht nicht aus. Der Aufbau eines liquiden, vertrauenswürdigen Marktes erfordert, dass die gesamte Branche nach denselben Standards arbeitet, damit Anleger Vertrauen in das haben können, was sie kaufen."

Urs Rahne, Managing Director und Partner bei der Boston Consulting Group, erklärte:

"Wir haben dieses Projekt in der Überzeugung in Angriff genommen, dass Gold das Potenzial hat, zum weltweit glaubwürdigsten digitalen Vermögenswert zu werden nicht trotz seiner physischen Beschaffenheit, sondern gerade deswegen. Unsere Untersuchungen haben unser Vertrauen in das Ausmaß dieser Chance gestärkt und uns ein klareres Verständnis dafür vermittelt, was erforderlich ist, um sein volles Potenzial auszuschöpfen."

Der Bericht Digital Gold: Unlocking a US$700bn Opportunity wurde heute live von der Money20/20 USA veröffentlicht und kann hier eingesehen werden: https://www.gold.org/goldhub/research/digital-gold-market-report

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