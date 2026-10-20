Während zahlreiche DAX-Aktien heute Verluste hinnehmen müssen, zeigt sich E.ON von seiner stärkeren Seite. Der Energiekonzern setzt seine jüngste Erholung fort und gehört zu den Gewinnern des deutschen Leitindex. Dabei gibt es nach der Übernahme des britischen Energieversorgers OVO auch neue Wachstumsmöglichkeiten. Doch was steckt hinter der Kursstärke und wie viel Potenzial bleibt der Aktie noch? E.ON-Aktie legt zu - warum Anleger wieder zugreifen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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