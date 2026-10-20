Vedanta Limited hat seine jährliche Zinkproduktionskapazität auf 500.000 Tonnen1 in Südafrika verdoppelt, und zwar durch eine Investition von fast 600 Mio. US-Dollar in Gamsberg (Phase II) bei Vedanta Zinc International (VZI). Gamsberg verfügt über eines der weltweit bedeutendsten Zinkvorkommen und ist das Flaggschiff unter den Zinkminen von VZI Diese Erweiterung, die vom südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa und der Direktorin von Vedanta Limited, Priya Agarwal-Hebbar, eingeweiht wurde, stellt eine der größten Bergbauinvestitionen des Jahrzehnts in Südafrika dar.

Dies festigt die Position von Vedanta Limited als weltweit zweitgrößter2 Zinkproduzent mit der Vision, eine Jahresproduktion von 3 Millionen Tonnen in Indien und Südafrika zu erreichen. Davon sollen 2 Millionen Tonnen von der Tochtergesellschaft Hindustan Zinc Limited, dem weltweit größten integrierten Zinkproduzenten, stammen, während der Geschäftsbereich Vedanta Zinc International einen jährlichen Beitrag von 1 Million Tonnen leisten soll. Diese Erweiterung untermauert die Investitionszusage in Höhe von 21 Mrd. ZAR (fast 1,5 Mrd. US-Dollar), die Vedanta auf der 2018 South Africa Investment Conference abgegeben hat.

Der Zinkverbrauch steigt rasant an, da Zink für den Ausbau der Infrastruktur unverzichtbar ist. Durch die Verzinkung schützt es Stahl vor Korrosion, verlängert dessen Lebensdauer und unterstützt Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Automobilindustrie, Fertigung und anderen Branchen. Gemeinsam stärken Hindustan Zinc und Vedanta Zinc International die Position von Vedanta Limited, um der weltweit steigenden Nachfrage nach Zink gerecht zu werden

"Wir sind hier, um ein Investitionsvorhaben zu feiern, das von der Zusage über den Bau bis hin zur Produktion vorangeschritten ist. Wir begrüßen das Bestreben von Vedanta, im Nordkap Kapazitäten zur Zinkschmelze aufzubauen. Die Regierung muss mit Vedanta und anderen Partnern zusammenarbeiten, um deren Anforderungen zu erfüllen", erklärte der südafrikanischePräsident Ramaphosa

"Für Vedanta ist Gamsberg Phase II mehr als nur eine Erweiterung des Zinkgeschäfts. Es ist ein Bekenntnis zur Zukunft Südafrikas. Mein Vater, der Gründer und Chairman von Vedanta, Anil Agarwal, ging diese Verpflichtung in der Überzeugung ein, dass der Bodenschatz des Landes eine Grundlage für industrielles Wachstum, Arbeitsplätze und Chancen bilden könnte. Heute bin ich stolz darauf, zu sehen, wie diese Vision Wirklichkeit wird. Unser Ziel ist es, in der Region einen weltweit bedeutenden Zink- und Industriestandort aufzubauen und damit dauerhaften Wert für das Land und seine Bevölkerung zu schaffen. Der wahre Maßstab für unseren Erfolg ist nicht nur das, was wir produzieren, sondern der Wohlstand, den wir für kommende Generationen mitgestalten", sagtePriya Agarwal-Hebbar, Direktorin bei Vedanta und Chairperson von Hindustan Zinc.

1. Metallgehalt im Konzentrat (MIC)

2. Raffiertes Metall, einschließlich MIC

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