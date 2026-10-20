ROUNDUP: Hohe Ölpreise und steigende Zinsen dämpfen ZEW-Konjunkturerwartungen

MANNHEIM - Die Einschätzung von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hat sich erstmals seit fünf Monaten wieder verschlechtert. Die ZEW-Konjunkturerwartungen, das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW, fiel im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 6,6 Punkte auf 28,1 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Dämpfer gerechnet, waren aber im Schnitt nur von einem Rückgang auf 30 Punkte ausgegangen.

Deutschland: Kräftiger Anstieg der Erzeugerpreise - Ölpreise treiben

WIESBADEN - In Deutschland hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise infolge höherer Ölpreise sprunghaft beschleunigt. Im September legten die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 6,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit März 2023. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt eine Jahresrate von 6,3 Prozent erwartet, nachdem sie im August bei 4,6 Prozent gelegen hatte.

Britische Jets sollen Saudi-Arabien vor Huthi-Angriffen schützen

LONDON/RIAD - Großbritannien entsendet Kampfjets zum Schutz Saudi-Arabiens gegen Angriffe durch die Huthi-Miliz im Jemen. Das sagte der britische Verteidigungsminister Wes Streeting der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Flugzeuge vom Typ Eurofighter sollen demnach für defensive Einsätze verwendet werden.

Trump bereit zu Dreier-Treffen mit Putin und Xi



WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat sich offen gezeigt für ein Dreier-Treffen mit den Staatschefs von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping. "Wir würden das machen, um über Atomwaffen und nukleare Abrüstung zu sprechen", sagte Trump auf Nachfrage von Journalisten am Montag (Ortszeit). Ein Treffen der drei größten Atommächte zur nuklearen Abrüstung sei "eine sehr gute Sache für die Welt", die er jederzeit angehen würde. Er würde bei einer solchen Gelegenheit auch weitere Themen "wie die Ukraine" ansprechen, sagte Trump weiter.

ROUNDUP: Neuer Ort, neue Hoffnung? Selenskyj trifft Witkoff in Oslo

WASHINGTON/KIEW/MOSKAU/OSLO - Auf der Suche nach einer Friedenslösung für sein Land ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für ein Treffen mit dem US-Unterhändler Steve Witkoff in Oslo eingetroffen. Auf der Nachrichtenplattform X kündigte er eine Reihe von Gesprächen an: Zu dritt mit dem norwegischen Regierungschef Jonas Gahr Støre und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb, einzeln mit Witkoff, dann eine Runde zu viert.

ROUNDUP/Regierung wirbt um Investoren: 'Deutschland ist zurück'

BERLIN - Die Bundesregierung sieht Deutschland nach dem ersten Investitionsgipfel und Jahren der wirtschaftlichen Schwäche auf einem guten Weg. "Es passiert was in Deutschland", sagte Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). "Ich würde sogar sehr klar sagen: Deutschland ist zurück."

Reiche: Investitionszusagen von mehr als 225 Milliarden Euro

BERLIN - Nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sind mit Blick auf den Investitionsgipfel der Bundesregierung bereits Zusagen für Investitionen von mehr als 225 Milliarden Euro gemacht worden. Sie betonte im Deutschlandfunk zudem, dass darin nur Projekte mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro enthalten seien. In welchem Zusammenhang die Zusagen genau stehen und ob welche davon auch unabhängig vom Investitionsgipfel getätigt wurden, blieb zunächst offen.

Trump: Haben der Ukraine viel gegeben - und sie uns nichts

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine fehlende Gegenleistungen für die Unterstützung der USA vorgeworfen. "Wir haben der Ukraine viel gegeben - sie hat uns nichts gegeben. Vergessen Sie das nicht", sagte er in Washington. Derweil berichtete das Portal "Axios", der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklage, dass Washington Waffenlieferungen zurückhalte.

Bericht: Mehrheit in Alberta gegen Unabhängigkeit von Kanada

EDMONTON - Die Einwohner der kanadischen Provinz Alberta haben sich ersten Prognosen zufolge gegen weitere Schritte in Richtung einer Unabhängigkeit von Kanada ausgesprochen. Mehr als 76 Prozent der Wähler sprachen sich für einen Verbleib der Provinz in Kanada aus, wie die Sender CBC und CTV News berichteten. Das endgültige Ergebnis soll nach Angaben der Wahlbehörde am 29. Oktober veröffentlicht werden.

Rubio: USA kurz vor Handelsabkommen mit Indien



NEU-DELHI - Die USA stehen nach Angaben von Außenminister Marco Rubio kurz vor ihrem seit längerem erwarteten Handelsabkommen mit Indien. "Es gibt noch ein paar wenige Punkte zu klären, aber ich gehe davon aus, dass das in Kürze geschehen wird", sagte Rubio vor Gesprächen mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar vor Reportern in Mumbai. Details nannte er nicht.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/la

