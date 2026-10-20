Die Tech-Werte an der Wall Street bauen ihre Verluste aus. Besonders Halbleiter-Aktien geraten in Mitleidenschaft. Der Grund? Unter den Investoren wächst die Sorge, wie die Unternehmen ihre gigantischen Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) auf Dauer finanzieren wollen. Weil die US-Inflationsdaten hoch bleiben, dürfte die Fed die Zinsen weiter nach oben nehmen. Das versteuert die Kreditkosten wiederum. Das Kartenhaus kann so zum Einstürzen kommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer