Die weltweite Dekanumfrage 2026-27 unter 558 Führungskräften identifiziert künstliche Intelligenz als die deutlichste Herausforderung für die berufliche Weiterentwicklung von Dekanen, unabhängig von ihrer Erfahrung oder ihrer Region

TAMPA, Florida, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International (AACSB) hat heute den Bericht "Deans Survey 2026-27: Findings in Focus" veröffentlicht, der einen Einblick in die globale Führung von Business Schools bietet. Die Umfrage wird alle drei Jahre durchgeführt und erhielt in diesem Jahr Antworten von 558 Führungskräften, darunter 522 Dekane oder gleichgestellte Leiter von Fakultäten sowie 36 kommissarische Dekane aus 75 Ländern und Gebieten.

Künstliche Intelligenz stellt für Dekane die deutlichste Herausforderung im Bereich der beruflichen Weiterentwicklung dar, unabhängig von ihrer Erfahrung oder ihrer Region. KI in Bildung und Forschung nimmt unter 49 typischen Aufgabenbereichen von Dekanen den zweiten Platz in der Prioritätenliste ein, weist jedoch die größte Diskrepanz zwischen Priorität und selbst eingeschätzter Kompetenz auf. Zeit stellt ein Hindernis dar: 84 Prozent der Dekane geben an, nur wenig, sehr wenig oder gar keine Zeit für berufliche Weiterbildung zu haben.

"Die Dekane von heute sind besser denn je darauf vorbereitet, Veränderungen zu gestalten", so Lily Bi, Präsidentin und Geschäftsführerin der AACSB. "Die Frage ist nun, ob sie über die Zeit, die Ressourcen und die Kontakte zu gleichrangigen Kolleginnen und Kollegen verfügen, um ihre Ambitionen in die Tat umzusetzen. Es ist nicht Aufgabe der AACSB, diese Veränderungen lediglich zu beobachten. Damit soll unseren Mitgliedern geholfen werden, diese Herausforderungen zu meistern."

Die Umfrage ergab ferner:

In den offenen Antworten der Dekane werden finanzielle Aspekte am häufigsten als Herausforderung genannt: 34 Prozent führen das Budget, die Finanzen oder die Ressourcen als eine ihrer größten Herausforderungen an, gefolgt von den Einschreibungszahlen und der Studentenrekrutierung.

Die Amtszeiten der Dekane werden immer kürzer. Die durchschnittliche Amtszeit der früheren Dekane sank von 6,8 Jahren im Zeitraum 2020-21 auf 5,7 Jahre, und die derzeitigen Dekane sind seit durchschnittlich 3,9 Jahren im Amt.

Eine deutliche Mehrheit der Dekane - 87 Prozent - empfindet ihre Arbeit als erfüllend, doch nur die Hälfte der Befragten gibt an, die gewünschte Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu haben.





Der Bericht untersucht zudem, inwiefern sich das Profil der Dekane zunehmend vielfältiger und internationaler gestaltet und wie sich die Prioritäten hinsichtlich der Entwicklung und der Schulreife je nach Region und je nach Erfahrung der Dekane unterscheiden. Der vollständige Bericht ist unter aacsb.edu/deans-survey verfügbar. Der Bericht wurde von Risepoint unterstützt.

Über AACSB

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