Speke (ots) -Die neue Teriyaki Rice Bowl (https://de.theproteinworks.com/herzhafte-super-meals) aus der Savoury SuperMeals-Reihe von Protein Works (https://de.theproteinworks.com/) ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Die warme Mahlzeit ist in sechs Minuten fertig, liefert 350 Kalorien, 23 Gramm Protein und 9,4 Gramm Ballaststoffe pro Portion - und ist die erste herzhafte Fertigmahlzeit der Marke, die zusätzlich Kollagen enthält.Fluffiger weißer Reis, zarte pflanzliche Proteinstücke, Karotte und Frühlingszwiebel ergeben einen warmen, vollmundigen Geschmack mit einer feinen süßlichen Note. Zubereitet wird die Teriyaki Rice Bowl mit heißem Wasser: 95 Gramm Pulver - etwa drei Messlöffel - in eine hitzebeständige Schale geben, 160 Milliliter kochendes Wasser aufgießen, umrühren, abdecken und sechs Minuten ziehen lassen. Weder Kochfeld noch Mikrowelle sind nötig.Eine Antwort auf die Mittagspause zwischen MeetingsMit der Teriyaki Rice Bowl adressiert Protein Works einen Alltag, in dem für das Kochen oft keine Zeit bleibt und in dem die Alternativen meist zwischen Lieferdienst und Snack liegen. Jede Portion ist auf exakt 350 Kalorien portioniert, enthält 23 Gramm Protein, 9,4 Gramm Ballaststoffe und 26 Vitamine und Mineralstoffe. Die Mahlzeit ist nährstofftechnisch vollständig zusammengesetzt und kommt ohne Palmöl aus.Neu ist der Kollagen-Anteil: Die Teriyaki Rice Bowl enthält Rinderkollagen (Bovin) und ist damit die erste Sorte der Reihe, die sich nicht für eine vegetarische oder vegane Ernährung eignet. Die übrigen Sorten bleiben pflanzlich: vegan sind Katsu Curry, Red Thai Curry, Tikka Masala, Chinese Fried Rice und Mexican Chilli, vegetarisch ist Mushroom Risotto.Kyle Crowley, Ernährungswissenschaftler und Chief Product Officer bei Protein Works: "Kollagen kennen die meisten Menschen als Pulver, das sie morgens in den Kaffee rühren, oder als Kapsel. Wir haben uns gefragt, warum es eigentlich ein zusätzliches Ritual braucht und warum nicht integrieren, wenn ohnehin gegessen wird. Die Herausforderung war dabei weniger die Nährstoffseite als der Geschmack: Eine herzhafte Mahlzeit muss nach Essen schmecken, nicht nach Supplement. Bei der Teriyaki Rice Bowl hat uns die leichte Süße der Teriyaki-Note genau diesen Spielraum gegeben."Sieben Sorten, drei davon neuMit dem Launch wächst die Savoury SuperMeals-Reihe auf sieben Sorten. Neben der Teriyaki Rice Bowl sind auch Mushroom Risotto und Mexican Chilli neu im Sortiment, die übrigen Rezepturen wurden überarbeitet.Entwickelt und produziert werden die Savoury SuperMeals - wie das übrige Sortiment von Protein Works - auf dem firmeneigenen PW Campus im nordwestenglischen Speke. Ein internes Team aus Lebensmittel- und Ernährungswissenschaftler:innen steuert dort Rezeptur, Geschmack und Produktion unter einem Dach.Preis und VerfügbarkeitDie Teriyaki Rice Bowl ist exklusiv über den Onlineshop von Protein Works zum UVP ab 32,49 EUR (für 10 Mahlzeiten) erhältlich: de.theproteinworks.com/herzhafte-super-meals+++++Über Protein WorksProtein Works ist eine mehrfach preisgekrönte Lifestyle-Ernährungsmarke, die bei gesundheitsbewussten Mainstream-Verbrauchern sehr beliebt ist. Der Hauptsitz, der PW Campus, befindet sich in Großbritannien, und das Unternehmen gehört seit Juni 2026 zur Lactalis-Gruppe, dem weltweit führenden Molkereiunternehmen. Die Mission des Unternehmens ist einfach: Menschen durch die Kraft der Ernährung zu einem gesünderen Leben zu verhelfen. Protein Works zählt zu den am schnellsten wachsenden Lebensmittel-und Getränkemarken Großbritanniens und hat sich einen Namen für die Herstellung hochwertiger Produkte zu erschwinglichen Preisen gemacht, darunter: Proteinshakes, Mahlzeitenersatz-Shakes, Wellness-Nahrungsergänzungsmittel und proteinreiche Snacks.Alle Produkte werden so hergestellt, dass sie unvergleichlichen Geschmack und höchste Qualität bieten. Protein Works hat weltweit bereits über 500 Millionen Shakes verkauft und expandiert weiterhin rasant in Großbritannien und Europa. Hinter diesem Wachstum steht ein erstklassiges Team, das die Bereiche Produktentwicklung, Technologie, Business Intelligence, Fertigung, Logistik, Marketing und vieles mehr abdeckt. Gemeinsam sind sie stolz darauf, ihren mehr als 2,5 Millionen Kunden weltweit einen außergewöhnlichen Mehrwert und ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten.Mehr unter de.theproteinworks.com.Pressekontakt:PIABO Communications I Barbara Albrecht & Alisa Findling I proteinworks@piabo.netOriginal-Content von: Protein Works, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183584/6374948