RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat die Zahl der Krankenhauseinweisungen aufgrund einer dekompensierten Herzinsuffizienz bei Patienten, denen ein implantierbarer Pulmonalarteriendrucksensor eingesetzt wurde, um 46,4 % gesenkt. Dies geht aus einer Analyse des Zentrums hervor, die 130 Empfänger mit einer Nachbeobachtungszeit von sechs Monaten einbezog und deren Ergebnisse mit den Erfahrungen derselben Patienten vor der Implantation verglich.

Der CardioMEMS-Sensor ermöglicht es dem Herzzentrum der KFSH, den Druck in der Lungenarterie aus der Ferne zu überwachen und frühe Anzeichen einer sich verschlimmernden Herzinsuffizienz zu erkennen. Die medizinischen Teams können die Behandlung dann anpassen, während der Patient zu Hause bleibt, anstatt abzuwarten, bis die Symptome einen Notfallbesuch oder eine Einweisung erforderlich machen.

Die Fernüberwachung ist Teil eines umfassenderen Technologiepakets, das die fachärztliche Betreuung über die Grenzen des Krankenhauses hinaus erweitert. Das Zentrum nutzt zudem künstliche Intelligenz zur Unterstützung der EKG-Analyse und bietet bei ausgewählten Patienten mit pädiatrischen und angeborenen Herzerkrankungen leitungsfreie Herzschrittmacher an. Ein rund um die Uhr verfügbarer virtueller kardiologischer Dienst kümmert sich nach der Entlassung mithilfe festgelegter Eskalationspfade um dringende Anliegen.

Für Patienten, bei denen sich die Herzinsuffizienz verschlimmert, bietet das KFSH ein umfassendes Spektrum an fachärztlicher Versorgung, einschließlich ventrikulärer Unterstützungssysteme, extrakorporaler Membranoxygenierung und Herztransplantation. Im Jahr 2024 führte das KFSH die weltweit erste vollständig robotergestützte Herztransplantation durch, und im Jahr 2025 erfolgte die weltweit erste robotergestützte Implantation einer HeartMate-3-Herzpumpe.

Weniger Krankenhausaufenthalte bedeuten für die Patienten mehr Zeit zu Hause und weniger Beeinträchtigungen für ihre Familien und ihr Berufsleben. Zudem sichern sie die Kapazitäten der Fachklinik für Patienten, die eine stationäre Behandlung benötigen - und das in einer Einrichtung, die jährlich mehr als 70.000 ambulante Behandlungen verzeichnet.

Die Ergebnisse spiegeln den Ansatz des KFSH wider, Herzinsuffizienz als eine chronische Erkrankung zu betrachten, die am besten kontinuierlich behandelt wird, wobei moderne Technologien dafür sorgen, dass die Fachteams auch zwischen den Arztbesuchen mit den Patienten in Kontakt bleiben.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre belegte im Jahr 2026 den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren und wurde von Brand Finance zur wertvollsten Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten für das Jahr 2026 gekürt. Das KFSH wurde von Newsweek zudem als eines der weltweit besten Krankenhäuser, besten "Smart Hospitals" und besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 ausgezeichnet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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