RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat die mittlere Verweildauer in der Notaufnahme seines Krankenhauses in Riad um 75 % reduziert - von mehr als 13 Stunden im Jahr 2023 auf 3,2 Stunden bis Mitte 2025. Dies gelang im Zuge einer krankenhausweiten Umgestaltung des Patientenflusses, die durch künstliche Intelligenz und operative Echtzeitdaten unterstützt wurde.

Durch diese Verbesserung zählt das KFSH hinsichtlich der Kennzahl "Wartezeit bei der Notaufnahme" zu den besten 5 % der akademischen medizinischen Zentren mit hoher Kapazität weltweit und verdeutlicht, wie operative Innovationen den Behandlungsablauf für Patienten direkt verbessern und gleichzeitig den Zugang zu hochspezialisierter Versorgung erweitern können.

Im Mittelpunkt dieser Umgestaltung steht eine KI-gestützte Leitstelle für Patientenfluss und Kapazitäten, die die Patientenbewegungen im gesamten Krankenhaus in Echtzeit verfolgt und potenzielle Engpässe prognostiziert, bevor diese auftreten. Das System erkennt Verzögerungen automatisch, sendet Warnmeldungen an die zuständigen Teams und eskaliert ungelöste Probleme, wodurch Entscheidungen beschleunigt und die Verantwortlichkeit gestärkt werden.

Technologie stellt jedoch nur einen Teil der Lösung dar. Das KFSH hat die Abläufe über den gesamten Prozess hinweg neu gestaltet - von der Ankunft in der Notaufnahme bis zur stationären Aufnahme. Dank neuer Abläufe können stabilisierte Patienten direkt aus den Ambulanzen aufgenommen werden, ohne die Notaufnahme durchlaufen zu müssen, während frühere Entlassungen am Vormittag, eine zügigere Abwicklung der Entlassungsmedikamente sowie optimierte Labor- und Radiologiedienste dazu beigetragen haben, Bettenkapazitäten freizumachen.

Dr. Fahad Alobaid, Facharzt für Lungenheilkunde am KFSH, erklärte: "Diese Umstellung ist besonders bedeutsam in einem Krankenhaus mit mehr als 1.500 Betten, die für die hochkomplexe Versorgung vorgesehen sind, darunter Organtransplantation, Onkologie und Immuntherapie, wo ein effizienter Patientenfluss eng mit der Fähigkeit verbunden ist, komplexe Fälle zu behandeln."

Die Initiative bietet ein Modell für die Kombination von KI, Prozessumgestaltung und Echtzeitdaten, um eine der hartnäckigsten betrieblichen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen. Das Ergebnis ist nicht nur eine kürzere Wartezeit, sondern ein reaktionsfähigeres Versorgungssystem, das Patienten effizienter an die richtige Einrichtung weiterleitet und gleichzeitig Kapazitäten für diejenigen freihält, die eine hochspezialisierte Behandlung benötigen.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre belegte im Jahr 2026 den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren und wurde von Brand Finance zur wertvollsten Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten für das Jahr 2026 gekürt. Das KFSH wurde von Newsweek zudem als eines der weltweit besten Krankenhäuser, besten "Smart Hospitals" und besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 ausgezeichnet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d67b385d-408b-4b3d-95d4-ece79324d509