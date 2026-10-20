Die Magnificent 7 wachsen schneller als der Rest des Marktes. Doch ohne Nvidia und Meta bleiben nur 7,5 Prozent übrig. Und im vierten Quartal droht erstmals seit 2022 die Wachablösung. Was heißt das für Ihr Depot? Die sogenannten Magnificent 7 bleiben die Gewinnmaschine der Wall Street, doch der Motor läuft nur noch auf zwei Zylindern. Im dritten Quartal dürften die sieben Technologieriesen ihre Gewinne um 33,2 Prozent gesteigert haben, rechnet der Datenanbieter FactSet vor. Die übrigen 493 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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