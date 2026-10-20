RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat in seinem Krankenhaus in Riad ein eigenes Herzkatheterlabor innerhalb der Notaufnahme eingerichtet. Damit steht schwerkranken Herzpatienten fortschrittliche Diagnostik und interventionelle Behandlung direkt dort zur Verfügung, wo jede Minute zählt.

Die Einrichtung ermöglicht es Ärzten, akute kardiale Erkrankungen zu diagnostizieren und kathetergestützte Eingriffe direkt in der Notaufnahme durchzuführen. Da Patienten nach der Erstuntersuchung nicht mehr von der Notaufnahme in ein anderes Katheterlabor im Krankenhaus verlegt werden müssen, verkürzt dieses Modell den klinischen Behandlungsweg von der Ankunft über die Diagnose bis zum Eingriff.

Die Auswirkungen sind messbar. Durch die neue Einrichtung hat sich die Zeitspanne zwischen der Ankunft eines Herzinfarktpatienten in der Notaufnahme und der Wiedereröffnung einer verschlossenen Koronararterie mittels Katheterintervention um 50 % verkürzt. Zudem stärkt sie die Bereitschaft des KFSH bei der Versorgung anderer zeitkritischer kardiovaskulärer Notfälle wie dem kardiogenen Schock oder einem Herzstillstand.

Die Einrichtung gehört zu einer weltweit begrenzten Zahl spezialisierter Herzkatheterlabore in Notaufnahmen und stellt einen weiteren Meilenstein in der jahrzehntelangen Erweiterung des kardiovaskulären Leistungsangebots des KFSH dar. Grundlage ist ein integriertes Konzept zur kardiologischen Notfallversorgung, das die koordinierte Zusammenarbeit von Notfallmedizinern, Kardiologen und Herzkatheterteams mit standardisierten, evidenzbasierten Behandlungsabläufen verbindet.

Dr. Hani Alsergani, Executive Director des Heart Center of Excellence am KFSH, erklärte: "Für Patienten bedeutet die Integration der Katheterkapazitäten in die Notaufnahme weniger interne Verlegungen und einen kürzeren Weg von der Erstvorstellung bis zur zielgerichteten Behandlung. Für die klinischen Teams schafft es ein Umfeld, das auf schnelle, interdisziplinäre Entscheidungen und Eingriffe ausgelegt ist - insbesondere in Fällen, in denen Verzögerungen schwerwiegende Folgen haben können."

Das Modell zeigt, wie sich die Krankenhausgestaltung und innovative klinische Behandlungspfade gemeinsam nutzen lassen, um die Notfallversorgung zu verbessern. Entscheidend ist dabei nicht allein die Einführung neuer Technologien, sondern auch, spezialisierte Behandlungsmöglichkeiten genau in dem Moment näher an die Patienten zu bringen, in dem sie am dringendsten benötigt werden.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre belegte im Jahr 2026 den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren und wurde von Brand Finance zur wertvollsten Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten für das Jahr 2026 gekürt. Das KFSH wurde von Newsweek zudem als eines der weltweit besten Krankenhäuser, besten "Smart Hospitals" und besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 ausgezeichnet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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