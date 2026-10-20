Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat eine neue Fassung ihres PKV-Ratings für Beamte herausgebracht. Die Ergebnisse sind überwiegend nicht berauschend. Nur wenige Tarife erhalten die Höchstnote, die meisten Tarife liegen im Mittelfeld. Um die private Krankenversicherung drehen sich derzeit die Schlagzeilen. Primär dürfte das an der Verkündung des PKV-Verbands liegen, dass sich die Prämien für viele Privatversicherte zum Jahreswechsel im Schnitt um 13% erhöhen dürften. Den vollständigen Artikel lesen ...
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