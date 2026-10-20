Mutares veräußert polnische Drogeriekette Natura an Grupa Specjal, so heisst es relativ trocken in der heutigen Meldung aus München. Während wir zuletzt beim möglichen Börsenteilexit bei der Tochter Nord Gas Solutions über STEYR-like spekulierten, scheint man in Polen eher kleinere Brötchen zu backen. Und nun der Reihe nach:Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Veräußerung ihres Portfoliounternehmens Natura sp. z o.o. an die polnische Grupa Kapitalowa Specjal unterzeichnet. Im Gegensatz zum zuletzt angekündigten "in der Prüfung befindlichen" Teilexit bei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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