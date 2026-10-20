ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexibler Verpackungen und Materialwissenschaften, führt die ProActive Intelligence Shelf Protect (SP) Series ein, die Lebensmittelproduzenten eine neue Möglichkeit bietet, die Produktqualität zu schützen und kostspieligen Lebensmittelverderb zu reduzieren. Die Technologie wurde für ausgewählte Anwendungen im Bereich Fleisch, Meeresfrüchte und Milchprodukte entwickelt. Sie entspricht den Vorschriften der FDA und des USDA für die vorgesehenen Einsatzbereiche frisches Rindfleisch, frisches Schweinefleisch, Kochwürste, Aufschnitt, frischer Lachs und frischer Käse.

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Clearshield-SP Shrink Bag

Die biotechnologische Verpackung mit direktem Lebensmittelkontakt hemmt in den vorgesehenen Anwendungsbereichen das Wachstum von Mikroorganismen, die zum Verderb von Lebensmitteln beitragen, und verlängert so die Haltbarkeit während der Lagerung und des Vertriebs. Die patentierte Biotechnologie von Shelf Protect ist direkt in die lebensmittelberührende Verpackungsfolie integriert.

"Für Fleischverarbeiter bedeutet jedes verlorene Produkt eine Investition in Produktion, Verpackung und Vertrieb, die nicht zum Tragen kommt", so Sam Kessler, Senior Innovation Engineer bei ProAmpac. "Shelf Protect bietet Kunden ein neues Tool, um diesen Wert zu erhalten, indem es aktive Verpackungstechnologie in die Schrumpfbeutel und Folien integriert, auf die sie sich verlassen."

Shelf Protect ist darauf ausgerichtet, Verluste durch Preisnachlässe, Schwund und Entsorgung zu verringern. Die Verpackung bleibt transparent, ohne die physikalischen Eigenschaften und die Versiegelungseigenschaften der Folie zu beeinträchtigen. Zudem erfordert sie bei zugelassenen Anwendungen keine Kennzeichnung auf der Verpackung, abgesehen von einem "Mindesthaltbarkeitsdatum" oder einem "Verbrauchs- oder Einfrierdatum". Studien von Lebensmittelherstellern und unabhängigen Laboren haben in den getesteten Anwendungen eine verlängerte Haltbarkeit von frischem Rindfleisch, frischem Schweinefleisch und Kochwürsten nachgewiesen, ebenso wie Verbesserungen bei Qualitätsindikatoren im Zusammenhang mit mikrobiellem Verderb und Geruchsbildung während der Lagerung. Die Verlängerung der Haltbarkeit variiert je nach Produkt, Verarbeitungsbedingungen, anfänglicher Keimzahl bei der Verpackung, den Lagerungsbedingungen und weiteren betrieblichen Faktoren und erfordert daher fallbezogene Praxistests.

ProAmpac hat in Zusammenarbeit mit Copperprotek die Shelf Protect-Technologie entwickelt. "Durch die Zusammenarbeit mit dem Materialwissenschaftsteam von ProAmpac bringen wir die patentierte Biotechnologie von Copperprotek in Verpackungslösungen ein, die Lebensmittelherstellern helfen, die Produktqualität zu erhalten und die Haltbarkeit zu verlängern", so Javier Lavin, Gründer von Copperprotek.

ProAmpac integriert Shelf Protect in drei Verpackungslösungen: TruTite-SP-1000 Schrumpfbeutel und Schlauchfolie für knochenloses Fleisch, ClearShield-SP-1000 Schrumpfbeutel und Schlauchfolie für Fleisch mit Knochen sowie Envio -SP-1000 formende und nicht formende Folien.

Shelf Protect erweitert das ProActive Intelligence-Portfolio von ProAmpac an aktiven und intelligenten Verpackungstechnologien und spiegelt die anhaltenden Investitionen des Unternehmens in materialwissenschaftliche Lösungen wider, die den Herausforderungen der Kunden im Bereich Lebensmittelverpackungen gerecht werden.

Für weitere Informationen zu den nachhaltigen Lösungen von ProAmpac wenden Sie sich bitte an Marketing@ProAmpac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. Der Nachhaltigkeitsansatz von ProAmpac ProActive Sustainability umfasst innovative, nachhaltige und flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Das in Cincinnati ansässige Unternehmen ProAmpac befindet sich im Besitz von PPC sowie des Managements und weiterer Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter ProAmpac.com.

Über PPC

ProAmpac ist ein Mitglied von PPC, einer familienorientierten Investmentgesellschaft, die sich auf Partnerschaften mit familien-, gründer- und managementgeführten Unternehmen in ausgewählten Teilbereichen der Sektoren Industriegüter und Dienstleistungen spezialisiert hat. Die differenzierte Investorenbasis des Unternehmens, deren Kern aus Familieninvestoren besteht, ermöglicht eine abgestimmte Entscheidungsfindung, flexible Transaktionsstrukturen und eine Fokussierung auf die Erreichung langfristiger Unternehmensziele. Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

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