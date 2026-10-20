Der erste "Global Antitrust Competition Report" von BRG befragt 155 leitende Anwälte in 15 Ländern und zeichnet das Bild einer neuen Ära der Kartellrechtsdurchsetzung, die von sich ausweitenden Prioritäten und zunehmenden politischen Herausforderungen geprägt ist.

Die weltweite Kartellrechtsdurchsetzung spaltet sich entlang nationaler Grenzen auf: 71 der erfahrenen Wettbewerbsrechtler geben an, dass die Politik in den letzten 12 Monaten über die verschiedenen Rechtsordnungen hinweg fragmentierter geworden ist, so der erste Global Antitrust Competition Reportvon BRG. Fast vier von fünf Befragten (78 %) nennen zudem grenzüberschreitende kartellrechtliche Anforderungen als erhebliche oder wiederkehrende Herausforderung.

Der Bericht stützt sich auf eine Umfrage unter 155 erfahrenen Kartell- und Wettbewerbsrechtsanwälten in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) sowie auf ausführliche Interviews mit 18 führenden Juristen. Er kommt zudem zu dem Ergebnis, dass etwa 60 der Befragten davon ausgehen, dass die Kartellrechtsdurchsetzung in den nächsten 12 Monaten an Umfang und Intensität zunehmen wird.

"Innenpolitische und geopolitische Erwägungen beeinflussen zunehmend die Anwendung des Wettbewerbsrechts in den verschiedenen Rechtsordnungen", sagte David Parker, Managing Director bei BRG. "Infolgedessen müssen Zeitpläne für Transaktionen und Risikobewertungen heute oft bereits ab der frühesten Phase einer Transaktion für jede Rechtsordnung einzeln erstellt werden."

Dennoch ist das Bild nicht durchweg konfrontativ. Selbst angesichts einer Ausweitung der Prüfungen gaben 70 der Befragten an, dass die Prioritäten der Wettbewerbsbehörden im vergangenen Jahr die Transaktionssicherheit erhöht haben eine Entwicklung, die weitgehend auf die erneute Bereitschaft der Regulierungsbehörden zurückgeführt wird, Abhilfemaßnahmen zu akzeptieren, anstatt Transaktionen von vornherein anzufechten.

Weitere wichtige Ergebnisse:

Wettbewerbsfragen im Zusammenhang mit Arbeit und Beschäftigung wurden als oberste Priorität bei der Durchsetzung genannt. Mehr als vier von zehn Befragten (43 %) wählten diese Wettbewerbsfragen als die am häufigsten genannte Priorität für das kommende Jahr, gefolgt von Bedenken hinsichtlich der Verbraucherpreise und der Erschwinglichkeit (40 %).

Mehr als vier von zehn Befragten (43 %) wählten diese Wettbewerbsfragen als die am häufigsten genannte Priorität für das kommende Jahr, gefolgt von Bedenken hinsichtlich der Verbraucherpreise und der Erschwinglichkeit (40 %). Abhilfemaßnahmen sind zur vorherrschenden Interventionsform geworden. Nur 33 der befragten Anwälte gaben an, dass die Behörden eher dazu neigen, Transaktionen anzufechten oder zu untersagen, anstatt auf Abhilfemaßnahmen zurückzugreifen; 41 sagten, dass verhaltensbezogene Abhilfemaßnahmen wie Zugangsbedingungen und Firewalls mittlerweile bevorzugt werden, während 25 dies von strukturellen Abhilfemaßnahmen wie Veräußerungen sagten.

Nur 33 der befragten Anwälte gaben an, dass die Behörden eher dazu neigen, Transaktionen anzufechten oder zu untersagen, anstatt auf Abhilfemaßnahmen zurückzugreifen; 41 sagten, dass verhaltensbezogene Abhilfemaßnahmen wie Zugangsbedingungen und Firewalls mittlerweile bevorzugt werden, während 25 dies von strukturellen Abhilfemaßnahmen wie Veräußerungen sagten. Die Art und Weise, wie ein Geschäft beschrieben wird, birgt mittlerweile ein echtes Risiko. Kommunikations-, Framing- und Dokumentationspraktiken waren das am häufigsten genannte rechtliche Risiko, das größere Aufmerksamkeit erfordert; insgesamt nannten dies 46 der Befragten und 63 im asiatisch-pazifischen Raum (APAC).

Kommunikations-, Framing- und Dokumentationspraktiken waren das am häufigsten genannte rechtliche Risiko, das größere Aufmerksamkeit erfordert; insgesamt nannten dies 46 der Befragten und 63 im asiatisch-pazifischen Raum (APAC). KI, digitale Märkte und Finanzdienstleistungen sind die wichtigsten Branchenziele für die Durchsetzung. Dies gilt sowohl für die vergangenen 12 Monate als auch für das kommende Jahr, wobei jeder Sektor von etwa einem Drittel der Befragten genannt wurde.

"Hightech-Märkte entwickeln sich extrem schnell, und die Behörden probieren neue Ansätze aus, um Schritt zu halten", sagte Konstantin Ebinger, Managing Director bei BRG. "Das Problem ist, dass es schwierig ist, diese Branchen und die Art der darin stattfindenden Transaktionen in eine Schublade zu stecken. Sie prägen zunehmend die Wirtschaft als Ganzes und lösen einen Dominoeffekt auf andere, miteinander vernetzte Sektoren aus."

Der Bericht enthält regionale Übersichten für den asiatisch-pazifischen Raum (APAC), Europa, Großbritannien und die USA sowie praktische Leitlinien für Transaktionspartner und ihre Rechtsberater.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter https://www.thinkbrg.com/insights/publications/global-antitrust-competition-report-2026/.

Methodik

Die Ergebnisse stammen aus einer Online-Umfrage unter 155 leitenden Kartell- und Wettbewerbsrechtsanwälten, die im Mai und Juni 2026 durchgeführt wurde und sich gleichmäßig auf den asiatisch-pazifischen Raum (n=51), Europa (n=52) und die USA (n=52) verteilte, wobei 15 Länder vertreten waren; sowie aus ausführlichen Interviews mit 18 Kartellrechtspartnern und -beratern bei 11 Kanzleien in neun Rechtsordnungen. Die vollständige Methodik ist im Bericht verfügbar.

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