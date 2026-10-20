Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach einem zähen Start im späteren Handel in den Steigflug übergegangen. Ausschlag dafür gab die Trendwende an den grossen US-Börsen, die beide in die Gewinnzone drehten. Damit knüpft der SMI dank den defensiven Schwergewichten wieder an den seit einer Woche anhaltenden Aufschwung an, der nur am Vortag unterbrochen worden war. Allerdings sei die Stimmung bei den Investoren noch zurückhaltend, sagte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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