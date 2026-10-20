Paris / London / Zürich - Vage Hoffnungen auf eine Friedenslösung im US-Iran-Konflikt haben den europäischen Börsen am Dienstagnachmittag etwas Halt gegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 machte seine Verluste zeitweise wett, aus dem Handel ging er aber mit einem Minus von 0,38 Prozent auf 6.121,66 Punkte. KI-Sorgen blieben eine Belastung. Die Märkte reagierten offenbar auf die erneute Verbreitung früherer Schlagzeilen des pan-arabischen Medienunternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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