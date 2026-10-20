Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000FD6XXXX, Wertpapier-Name: Put 15.01.27 DAX 22700, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgendes Geschaeft in der ISIN DE000FD9QXXX, Wertpapier-Name: Put 19.02.27 DAX 21300, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:29:20 9.000 1,71 EUR 1,93 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:29:41 9.000 1,71 EUR 1,93 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:29:59 9.000 1,71 EUR 1,93 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:30:34 9.000 1,69 EUR 1,91 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:30:51 9.000 1,70 EUR 1,92 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:31:31 9.000 1,69 EUR 1,91 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:31:50 9.000 1,69 EUR 1,91 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:32:09 9.000 1,69 EUR 1,92 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:32:32 9.000 1,69 EUR 1,92 EUR
DE000FD9QXXX 20.10.2026 16:34:57 30.000 1,29 EUR 1,70 EUR
Fuer folgendes Geschaeft in der ISIN DE000FD9QXXX, Wertpapier-Name: Put 19.02.27 DAX 21300, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:29:20 9.000 1,71 EUR 1,93 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:29:41 9.000 1,71 EUR 1,93 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:29:59 9.000 1,71 EUR 1,93 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:30:34 9.000 1,69 EUR 1,91 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:30:51 9.000 1,70 EUR 1,92 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:31:31 9.000 1,69 EUR 1,91 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:31:50 9.000 1,69 EUR 1,91 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:32:09 9.000 1,69 EUR 1,92 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:32:32 9.000 1,69 EUR 1,92 EUR
DE000FD9QXXX 20.10.2026 16:34:57 30.000 1,29 EUR 1,70 EUR
© 2026 Xetra Newsboard